Orbán Balázs takarékbetétje elpárolgott, Gulyás Gergely felvette a Babavárót, Németh Balázsnak jól tejelt a propagandagépezet

Közzétették a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatait, lássuk tehát, hogyan élnek a jócskán megfogyatkozott és ellenzékbe került Fidesz-frakció egyes tagjai (a Parlamentbe már be sem ülő Orbán Viktorról itt írtunk bővebben).

Az egyik leghosszabb vagyonnyilatkozatot kétségkívül Lázár János teszi közzé rendre, ami nem csoda, 47 ingatlanja (közük szántó, erdő, legelő, kivett mocsár, stb.) önmagában is rengeteg oldalt elfoglal. Érdemi változás nála, hogy készpénzvagyona 40 millióról 25 millióra csökkent, és más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése is feleződött 15 millióra, míg tartozásai (160 millió hitelintézetnek, 60 millió magánszemélyek felé) nem változott. Műtárgyait, festményeit folyamatosan adja-veszi, Gróf Széchenyi Zsigmond karosszéke azonban továbbra is megvan.

A kampányfeladatokban elhasaló Orbán Balázs takarékbetétjén a januári vagyonnyilatkozata alapján még volt 30 millió megtakarítás, erről a friss itinerben már szó sem esik. Tartozásai összege nem változott: a 40 milliós jelzáloghitelből, a 2,4 milliós szabad felhasználású hitelből és a 10 milliós Babaváró hitelből az elmúlt hónapokban nem sikerült törlesztenie. Orbán egyébként júliusban az Európai Parlamentbe emigrál, hogy nemzetközi kapcsolataival segítse a Fidesz megújulását, a helyére Szekeres Pál ül majd be.

A Fidesz volt frakcióvezetőjének, Kocsis Máténak ingatlanja, járműve és tartozása továbbra sincs, érdekesség, hogy míg tavaly folyószámlán és készpénzben 95,6 milliója volt, most 7,7 millió forintnyi készpénzt és folyószámlán 59,8 milliót vallott be, és lett 22,5 millió forintnyi pénzkövetelése „más szerződés alapján”, de nem derül ki, hogy ez mit takar pontosan (simán lehet, hogy kölcsönadott valakinek ennyit).

A Kocsis helyét a frakció élén átvevő Gulyás Gergelynél számottevőbb változás, hogy felvette a Babaváró hitelt (11 millió forint), illetve a bankszámláján 14,7 millióról 33,4 millióra nőtt az összeg, az ide vonatkozó megjegyzés szerint ennek oka, hogy két ingatlanából az egyiket épp eladja.

A mókázás elől soha el nem ugró Pócs Jánosnak az elmúlt hónapokban 2,6 millió forintot sikerült összespórolnia, takarékbetétjén így már 24,4 millió van, más érdemi változás a vagyonnyilatkozatában nincsen.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Szijjártó Péter nagyságrendekkel gazdálkodott, mint Pócs, a volt külügyminiszter ugyanis értékpapírban 3 millióval, bankszámláján 15 millióval gyarapodott, tartozása változatlanul 30 millió, így közel 98 milliója van, az 5 ingatlan mellett, amikben kisebb-nagyobb arányban tulajdonos változatlanul.

Szijjártó Péter a parlament alakuló ülésén, május 9-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Vitályos Eszter egykori kormányszóvivőnek 400 ezer forintot sikerült az utóbbi hónapokban megtakarítania, de továbbra is van 3,5 millió forintnyi tartozása.

A Parlamentbe frissen beülő fideszesek közül mindenképpen érdemes megemlíteni Németh Balázst, aki unortodox módon azzal kampányolt, hogy rengetegen gyűlölik, egyéniben bukott is egy hatalmasat (micsoda meglepetés!), hogy aztán mégis beejtőernyőzzön az ország házába. Így legalább képet kaphatunk arról, hogy hogy tejel a propagandagépezet.

Németh vagyonnyilatkozata alapján ugyanis képviselősége előtt „újságíróként” havi bruttó 1 és 5 millió forint között keresett, de ugyanebbe a fizetési kategóriába esett a budapesti atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt.vezérigazgatójaként is.

Németh Balázs kampányol 2026. február 27-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Sikerült spórolni? Sikerült. Némethnek csak értékpapírban több mint 80 milliója áll, igaz, lakáshitele (7.825.000) is van, és tartozik magánszemélyeknek is (összesen több mint 100 millióval).

És még csak nem is ő volt a legfurább bejutója a Fidesznek, Németh ugyanis listán a 47. helyet kapta, míg Radics Béla, aki eddig a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójában foglalt helyet, egyenesen a lista 158. helyről csípett meg egy parlamenti mandátumot. Radicsnak van családi háza, óragyűjteménye (5 millió körüli értékben), 37 millió forintnyi készpénze, bankszámlán forintban és dollárban kicsit több mint 5 milliója, és 4,5 millió forint tartozása.

A képviselők vagyonnyilatkozatairól szóló cikkeink itt vannak összegyűjtve.