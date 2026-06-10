200 fős leépítés jön egy német autóipari cég magyarországi vállalatánál

Az MTI-nek kiadott csalafintán unalmas „Átalakítja magyarországi tevékenységét a thyssenkrupp Automotive Technology” című közleményben jelentette be a német autóipari óriásvállalat, hogy magyarországi tevékenységének átszervezése nyomán „mintegy 200 pozícióval csökken a létszám a fejlesztéshez kapcsolódó területeken”, ugyanakkor a cég nagyjából hatvan új munkahely létrehozását tervezi Budapesten, a globális fókuszú üzlettámogató funkciókban.

Azt is bejelentették, hogy a jövőben – pontosabb időpontot nem közöltek – a Magyarországon mintegy háromezer embert foglalkoztató vállalat debreceni telephelyén „Teszt Kompetencia Center” épül, ahol a rugó- és stabilizátorgyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat fognak végezni.

A közlemény szerint az intézkedések „a thyssenkrupp Automotive Technology folyamatban lévő stratégiai repozicionálásának folyamatához tartoznak”, mivel cégnek reagálni kell „a változó ügyféligényekre, a változékony keresleti mintákra és a folyamatos költségnyomásra”. A társaság azt külön kiemelte, hogy a létszámot érintő tervezett magyarországi változtatások kizárólag a fejlesztési tevékenységet érintik, illetve hogy a munkavállalói képviseletekkel és az illetékes hatóságokkal is egyeztetnek az elbocsátásokról.