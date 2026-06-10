Az ukránok bíznak abban, hogy a közeljövőben találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján. „Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet” – mondta a szóvivő. Tihij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű: a kétoldalú kapcsolatok normalizálása.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint már előrelépést értek el a legérzékenyebb kérdésekben, különösen a nemzeti kisebbségeket illetően. A magyar kormány támogatja az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaihoz kapcsolódó első klaszter megnyitását. Kijevben emellett érzékelik Magyarország álláspontjának változását Ukrajna támogatásának egyes kérdéseiben, a szankciók ügyében, valamint az orosz csapások elítélésében.

Magyar Péter múlt szerdán bejelentette, hogy megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai kisebbség jogairól. Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert.

Tihij arról is tájékoztatott, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter jelenleg aktívan dolgozik azon, hogy visszakerüljenek az EU szankciós listáira azok az orosz állampolgárok, akiket korábban Orbán Viktor kormányának követelésére töröltek onnan. (Ukrinform)