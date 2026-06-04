Magyarország zöld utat adott, az EU megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával

Az Európai Unió valamennyi tagállama beleegyezett abba, hogy Ukrajnával és Moldovával megkezdődjenek a tárgyalások a csatlakozási folyamat első kérdéscsoportjáról – írja a Reuters.

„Fantasztikus hír. Egy lépéssel közelebb kerültünk az EU-tagsághoz: kitartóan haladunk a célunk felé”

– írta az X-en Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.

Az uniós csatlakozási folyamat 33 fejezetből áll, amik hat tematikus klaszterbe rendeződnek. Az első klaszter az uniós jogállamisági, emberi jogi és igazságszolgáltatási követelményeket foglalja magában, és az „alapvetések” nevet viseli. Ez az a fejezetcsomag, amit a bonyolult eljárás során elsőként nyitnak meg, és utolsóként zárnak le.

Fotó: JOHN THYS/AFP

Ukrajna és a vele informálisan összekapcsolt Moldova két éve próbálja megnyitni az első klasztert, ám Orbán Viktor vétója befagyasztotta a folyamatot. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás volt Magyarországon.

Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai kisebbség jogairól. Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyitásra kerüljön az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában.

Az Euronewsnak két diplomata is megerősítette, hogy szerda este a brüsszeli nagyköveti értekezleten a magyar képviselő feloldotta a vétót, így a 27 tagállam egyhangúlag elindíthatta az eljárást. A szerdai ülés után az EU Tanácsa levelet küld Ukrajnának és Moldovának, amik eztán ismertetik álláspontjukat, hogy a nagykövetek értékelhessék azokat. A folyamat hivatalos kezdetét jelentő kormányközi konferenciát várhatóan június 15-én vagy 16-án tartják Luxemburgban.