Rendkívüli parlamenti ülés lesz jövő kedden az uniós pénzek miatt

Jövő keddre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes házelnöknél Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, vette észre a 24.hu. A kormány négy törvényjavaslat és egy országgyűlési határozati javaslat megtárgyalását venné napirendre, hogy azok elfogadása ne csússzon az őszi ülésszakra.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ruff indítványa (pdf) szerint a plenáris ülés az alábbi előterjesztésekről tárgyalna jövő kedden:

Határozati javaslat Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról (erről itt írtunk bővebben). Törvényjavaslat A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről (erről itt). Törvényjavaslat Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (erről pedig itt). Törvényjavaslat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről. Törvényjavaslat Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

A legsürgetőbb a harmadik pontban szereplő előterjesztés. Az uniós források egy részét, az RFF 10 milliárd euróját ugyanis augusztus 31-ig kell elkölteni (az elköltést bizonyos kreatív megoldások is segíthetik), vagyis annak a törvénynek az esetleges csúszása veszélyeztetné az uniós pénzek hazahozatalát.