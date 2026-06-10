Rendkívüli parlamenti ülés lesz jövő kedden az uniós pénzek miatt

Jövő keddre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes házelnöknél Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, vette észre a 24.hu. A kormány négy törvényjavaslat és egy országgyűlési határozati javaslat megtárgyalását venné napirendre, hogy azok elfogadása ne csússzon az őszi ülésszakra.
Ruff indítványa (pdf) szerint a plenáris ülés az alábbi előterjesztésekről tárgyalna jövő kedden:
A legsürgetőbb a harmadik pontban szereplő előterjesztés. Az uniós források egy részét, az RFF 10 milliárd euróját ugyanis augusztus 31-ig kell elkölteni (az elköltést bizonyos kreatív megoldások is segíthetik), vagyis annak a törvénynek az esetleges csúszása veszélyeztetné az uniós pénzek hazahozatalát.
A 110 oldalas tervezet megszüntet 15 nem felsőoktatási kekvát, így az MCC-t, a MOL–Új Európa Alapítványt, a Demeter Szilárd-féle Magyar Kultúráért Alapítványt és a Krausz Ferenc-féle Élvonal Alapítványt is. Szigorúbb vagyonnyilatkozatok, nagyobb átláthatóság, változó közbeszerzési szabályok.
Átmeneti jelleggel, ez év végéig megemelik a sürgős tárgyalás és a kivételes eljárás félévenkénti felső határát.
A két tiszás képviselő által jegyzett javaslat hatályon kívül helyezi a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 2024-es belügyminiszteri rendeletet.
Három HÉV-vonalon új szerelvények, öt nagyvárosnak új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítések, nagyívű energetikai fejlesztések – többek között ezt ígérték az uniós forrásokról tárgyaló miniszterek. És azt, hogy legkésőbb jövőre csökken az államadósság.