Az amerikaiak dél-iráni célpontokat lőttek, Irán a régióban található amerikai bázisokat támadta

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka is folytatódtak a harcok az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai hadsereg egymás után a második éjszakán hajtott végre „önvédelmi csapásokat”, amire Irán a bahreini és kuvaiti amerikai bázisok támadásával reagált.

Az amerikai csapások miatt több, dél-iráni városban is robbanások voltak. A Hormuzi-szoroshoz közeli településeket már az előző körben is támadták az amerikaiak.

Az iráni Forradalmi Gárda pedig közölte, hogy lecsapott két, Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító hajóra. Ezt az információt azonban még nem erősítették meg független források. Az iráni állami média szerint a Hormuzi-szorost minden hajó előtt lezárták, az amerikai hadsereg központi parancsnoksága viszont azt állította, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladhatnak a szoroson.

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Pár órával az amerikai támadások előtt Donald Trump újabb csapásokkal fenyegette meg Iránt, és felszólította az országot, hogy írjon alá egy békemegállapodást. Maszúd Pezeskján iráni elnök azonban azt mondta, hogy határozottan kiállnak „minden nyomással és fenyegetéssel szemben”. Az iráni külügyminisztérium pedig a diplomáciai folyamatok károsításával vádolta meg az Egyesült Államokat.

Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti tárgyalások elakadtak a múlt hétvégén. A felek azóta több támadást is végrehajtottak. Az irániak például lelőttek egy járőröző amerikai Apache helikoptert, és drónokkal támadták a kuvaiti repülőteret. (via BBC)