Vízágyút vetett be Belfastban a rendőrség a zavargások miatt

A belfasti késes támadás miatt második éjszaka is zavargás tört ki Belfastban, ahol a rendőrség vízágyút is bevetett a tömeg oszlatására.
Egy csoport folyamatosan támadta a rendőrséget is, téglákat, üveget, fadarabokat és benzines palackokat dobálva feléjük. A rendőrség fokozta a készenlétet, a szerdai zavargások mértéke nem érte el a keddiét, de azért így is felgyújtottak egy minisztériumi járművet és több kukát, házak bejáratait és kerítéseit tépték szét a feketébe öltözött, arcukat takaró emberek, hogy azokat fegyverként használják.
Megpróbáltak felgyújtani egy üresen álló ingatlant, illetve próbáltak közel kerülni egy olyan szállodához, ahol menekültügyi kérelmet benyújtók laknak. A rendőrség szerint Kelet-Belfastban 150-en vehettek részt a zavargásban, csak keveseket vettek őrizetbe.
Egész Észak-Írországban leállt a tömegközlekedés, néhány iskola szerdán korán bezárt, Belfast belvárosa is kihalt volt. Az ország más részein is voltak tüntetések, de azok többnyire békésen zajlottak.
A 30 éves szudáni származású férfi, Hadi Alodid szerdán állt bíróság elé gyilkossági kísérlet vádjával, miután hétfőn késsel támadt áldozatára, Stephen Ogilviére. A brutális támadás során úgy tűnt, mintha Alodid le akarná vágni a férfi fejét. A 40-es éveiben járó áldozat elvesztette bal szemét, a jobb szeme megsérült, a nyakán és a hátán is sérüléseket szenvedett. A családja szerint állapota stabil. (BBC)
Elon Musk is megosztotta azokat a bejegyzéseket, amelyek után kedd éjszaka maszkos csoportok etnikai kisebbségek otthonaira támadtak, valamint több házat és autót is felgyújtottak.
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