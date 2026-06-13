A közmédia elsötétítésének fájó hiánya

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Azért én nagyon vártam azt a pillanatot, amikor elsötétül a közmédia. A kampány számos pillanatában elhangzott, majd Magyar Péter a választási győzelem után a köztévében ismételte meg: kormányra kerülve felfüggesztik a közmédia adását.

A gyors elsötétítés nekem akkor is hiányozni fog már, ha időközben miniszteri biztost neveztek ki a közmédia élére, ha felmondott a hírhamisító Papp Dániel MTVA-vezérigazgató, és tiszás képviselők végre benyújtották a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatukat is.

Az elmúlt években bűnös élvezetté vált az M1 híradója, meg úgy általában az egész műsorfolyam. A fideszes politikai reklámok, a Tisza-gyalázás, az észak-koreai szintű egyoldalúság, A háború borzalmai címet viselő rettegtető fél óra, a beszélgetések, ahol riportere és alanya nagy egyetértésben dicsérte a Fidesz intézkedéseit és szapulta Magyar Pétert. Egy szakma meggyalázása. Sok-sok milliárd forint elégetése.

A háború borzalmai

Aztán mit lát az ember most, két hónappal a választás után? Ugyanazok az arcok mondják be a BBC-sztenderdnek (ha van még ilyen) megfelelő híradóban a híreket, vagy tesznek fel viszonylag normális, elfogulatlan kérdést a vendégeiknek. Egyik kedvencem a riporter, aki a választás előtt A háború borzalmaiban minden áldott nap – de tényleg minden áldott nap – hosszú percekig sorolta, milyen szörnyűségeket követnek el Ukrajnában a kényszersorozók, pár nappal ezelőtt pedig egy erdőszélen arról beszélt: Ukrajnában ismét divatba jött a fiatal lányok körében a népviselet.

2025. április 17-én például ezek mentek a reggeli Híradóban:

1. perc: Nézőpont – az emberek többsége elutasítja a Tisza–Brüsszel-paktumot.

3. perc: Hidvéghi Balázs: a Tisza–Brüsszel-paktum a gátlástalan hatalomvágyról szól.

4. perc: Szijjártó: Szánalmas kapálózás, amit a Tisza Párt elnöke csinál az ukrán EU-tagság ügyében.

5. perc: Menczer Tamás: Nevetséges, amit Magyar Péter csinál.

6. perc: Ukrajna uniós tagsága több tízezer milliárdos kérdés.

6. perc: A Tisza–Brüsszel-paktum része a Libe-bizottság magyarországi látogatása.

7. perc: Hankó Balázs: A Tisza Párt ma újra bebizonyította, hogy nem a magyar emberek oldalán áll.

2026. június 11-én, a választások után két hónappal így nézett ki az adásmenet:

1. perc: Mindjárt kezdődik a foci-vb.

3. perc: Zavargások Belfastban.

5. perc: Az USA iráni célpontokat támadott.

5. perc: 3,4 milliárd forintot ad a kormány a kórházi klímákra.

6. perc: Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges korrupcióellenes intézkedéseket.

9. perc: Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést hívott össze.

10. perc: Fokozódnak a támadások Ukrajnában és Oroszországban.

11. perc: A német külügyminiszter fogadta Orbán Anitát.

12. perc: Ukrajna szerint hamarosan létrejön a Magyar Péter–Volodomir Zelenszkij találkozó.

12. perc: Megkezdődött a tiszavirágzás (!!!).

Még egyszer mondom, a két Híradót ugyanazok az emberek állították elő. A kormányváltás utáni Híradók műsorvezetői is ugyanazok, akik korábban az emberek képébe hazudtak.