A közmédia elsötétítésének fájó hiánya

Azért én nagyon vártam azt a pillanatot, amikor elsötétül a közmédia. A kampány számos pillanatában elhangzott, majd Magyar Péter a választási győzelem után a köztévében ismételte meg: kormányra kerülve felfüggesztik a közmédia adását.
A gyors elsötétítés nekem akkor is hiányozni fog már, ha időközben miniszteri biztost neveztek ki a közmédia élére, ha felmondott a hírhamisító Papp Dániel MTVA-vezérigazgató, és tiszás képviselők végre benyújtották a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatukat is.
Az elmúlt években bűnös élvezetté vált az M1 híradója, meg úgy általában az egész műsorfolyam. A fideszes politikai reklámok, a Tisza-gyalázás, az észak-koreai szintű egyoldalúság, A háború borzalmai címet viselő rettegtető fél óra, a beszélgetések, ahol riportere és alanya nagy egyetértésben dicsérte a Fidesz intézkedéseit és szapulta Magyar Pétert. Egy szakma meggyalázása. Sok-sok milliárd forint elégetése.
Aztán mit lát az ember most, két hónappal a választás után? Ugyanazok az arcok mondják be a BBC-sztenderdnek (ha van még ilyen) megfelelő híradóban a híreket, vagy tesznek fel viszonylag normális, elfogulatlan kérdést a vendégeiknek. Egyik kedvencem a riporter, aki a választás előtt A háború borzalmaiban minden áldott nap – de tényleg minden áldott nap – hosszú percekig sorolta, milyen szörnyűségeket követnek el Ukrajnában a kényszersorozók, pár nappal ezelőtt pedig egy erdőszélen arról beszélt: Ukrajnában ismét divatba jött a fiatal lányok körében a népviselet.
2025. április 17-én például ezek mentek a reggeli Híradóban:
2026. június 11-én, a választások után két hónappal így nézett ki az adásmenet:
Még egyszer mondom, a két Híradót ugyanazok az emberek állították elő. A kormányváltás utáni Híradók műsorvezetői is ugyanazok, akik korábban az emberek képébe hazudtak.
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Itt a közmédia legújabb műsora, A háború borzalmai.
Tisza, Tisza, Tisza, gátlástalan hatalomvágy, szánalmas kapálózás, nevetségesség, paktum, Magyar, Magyar, Magyar.
Olvasóink ezekre a többé vagy kevésbé ismert politikai műsorokra, adásokra vagy influenszerekre vannak ráfüggve.
A Tisza képviselői benyújtották az erre vonatkozó törvényjavaslatukat. Új cégekké alakulnak át a meglévők, új finanszírozási modell és nyílt pályázatok jönnek.
A megválasztott miniszterelnök hosszú idő után bemehetett az állandóan őt mocskoló közmédiába, és elmondta, amit ott eddig nem lehetett. A robotpilótán tovább agitáló műsorvezetők láthatóan nem voltak felkészülve az összeomlásra.