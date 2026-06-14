19-re Mourinhót húzott a Real Madrid

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  • Két trófeamentes, káoszba fulladó szezon után valamit változatni kellett a Real Madridnál.
  • Ez nem a fiatalítás és egy eddig járatlan út kipróbálása lett, hanem a visszatérés minden idők messze legsikeresebb futballklubjának kevésbé sikeres korszakához.
  • Florentino Perez klubelnök 79 évesen újraválasztatta magát, majd visszahozta a kispadra a 63 éves José Mourinhót, aki 13 éve távozott onnan.
Mourinho-murál Madridban
Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Két szezonon át nem nyerni semmit olyan ritka a Real Madrid történetében, hogy amikor legutóbb egy klubelnök alatt történt ilyen, az bele is bukott. A 2000-ben a Madrid élére megválasztott milliárdos ingatlanmágnás, Florentino Perez a száraz 2003/04-es, majd 2004/05-ös szezont még túlélte, 2006 elején viszont már elsöpörte a kudarc, hogy aztán 2009-ben visszatérjen, és lekörözze a klub stadionjának nevet adó Santiago Bernabeut is. Bernabeu alatt Di Stéfano és Puskás csapata hatszor vitte haza a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, míg Perez Madridja az utód Bajnokok Ligájából eddig hetet nyert meg.

A világ focicsapatainak mindenféle nehezen meghatározható „értékeik” meg „identitásuk” van, a Real Madrid alapértéke viszont egyszerűen csak a győzelem. Nekik nem kell olyanokkal vigasztalni magukat, mint az örök rivális Barcelonánál, ami a szurkolói szerint „több, mint csak egy klub”. A Real Madrid tényleg csak egy futballklub, összesen 15 BEK/BL-trófeával, több mint kétszer annyival, mint ami bármelyik másik csapatnak van. Az ő drukkereiket nem kell ideológiával meg játékstílussal etetni, általában elég felnézniük a tabellára.

Amikor viszont a Real Madrid nem nyer, elveszíti identitása leglényegét, és csőstül jön a baj.

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