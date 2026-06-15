Nyomozni kezdett a rendőrség a túlárazott nyuszimotorok miatt

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében, közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya. A Szociális és Családügyi Minisztérium nemrég adta ki azokat az adatokat, amikből kiderült, hogy a Hankó Balázs-féle Kulturális és Innovációs Minisztérium háromszoros áron vette Balásy Gyula cégeitől a fideszes képviselők által osztogatott játékmotorokat, hogy aztán a kampányban kioszthassák azokat. Az egyik fideszes jelölt a saját videójában vallotta be, hogyan kaptak kampányeszközöket a Koncz Zsófia által vezetett államtitkárságtól.





Hankó Balázs minisztériuma 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének, a a New Land Media Kft.-nek és a Lounge Design Kft.-nek. A jellemzően bölcsődékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak.

Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6 ezer forint között mozog.

Kátai-Németh Vilmos miniszter az ügy miatt múlt kedden bekérette a Kulturális és Innovációs Minisztérium Családügyi Főosztályának beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Ekkor kiderült, hogy a főosztály tavaly július 2-án 239 millió forint értékben adott le megrendelést a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek kismotorok gyártására és raktározására.

A minisztérium álláspontja szerint ezzel a magatartással a minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) megszegték vagyonkezelői kötelességüket, és a minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak. A BRFK közölte azt is, hogy az MTI megkeresésére küldött válaszukig gyanúsítotti kihallgatás nem történt.