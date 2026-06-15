Pócs János fideszes képviselő a minisztériumi nyuszimotorokkal

Nyomozni kezdett a rendőrség a túlárazott nyuszimotorok miatt

bűnügy

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében, közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya. A Szociális és Családügyi Minisztérium nemrég adta ki azokat az adatokat, amikből kiderült, hogy a Hankó Balázs-féle Kulturális és Innovációs Minisztérium háromszoros áron vette Balásy Gyula cégeitől a fideszes képviselők által osztogatott játékmotorokat, hogy aztán a kampányban kioszthassák azokat. Az egyik fideszes jelölt a saját videójában vallotta be, hogyan kaptak kampányeszközöket a Koncz Zsófia által vezetett államtitkárságtól.


Hankó Balázs minisztériuma 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének, a a New Land Media Kft.-nek és a Lounge Design Kft.-nek. A jellemzően bölcsődékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak.

Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6 ezer forint között mozog.

Koncz Zsófia államtitkár kismotorokat ad át
Fotó: Koncz Zsófia/Facebook

Kátai-Németh Vilmos miniszter az ügy miatt múlt kedden bekérette a Kulturális és Innovációs Minisztérium Családügyi Főosztályának beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Ekkor kiderült, hogy a főosztály tavaly július 2-án 239 millió forint értékben adott le megrendelést a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek kismotorok gyártására és raktározására.

A minisztérium álláspontja szerint ezzel a magatartással a minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) megszegték vagyonkezelői kötelességüket, és a minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak. A BRFK közölte azt is, hogy az MTI megkeresésére küldött válaszukig gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

bűnügy balásy gyula hankó balázs nyuszimotor Kulturális és Innovációs Minisztérium Lounge Design Kft Koncz Zsófia kismotor túlárazás Budapesti Rendőr-főkapitányság new land media kft játékmotor hűtlen kezelés Kátai-Németh Vilmos
Kapcsolódó cikkek

Az állam megveszi, a fideszes jelöltek átadják a nyuszimotorokat a vidéki bölcsődéseknek

Műanyag járgányokat osztogat az állam a legkisebbeknek országszerte. A helyi fideszeseknek hálálkodhatnak érte. A nyuszimotorok szimbolizálják a kisgyermekek mindennapjait.

Haszán Zoltán, Ács Berta
POLITIKA