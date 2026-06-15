Teljesen megújulhat a Nyugati tér, villamos és biciklisávok is lesznek a Bajcsyn

A kormányváltás után vérszemet kapott a fővárosi önkormányzat, és engedélyt adott a Budapesti Közlekedési Központnak a pesti fonódó villamosprojekt tervezési szerződésében szereplő opciós rész lehívására, így a Nyugati téri aluljáró teljes körű felújítására is elkészülnek a tervek, vagyis ahogy a Népszava írja, föld felett és föld alatt is teljesen megújulhat a Nyugati tér.

A lap szerint a Főmterv Zrt-vel kötött tervezési szerződés eredeti, nettó 1,9 milliárd forintos teljes vállalási árába eleve beleszámították az aluljáró-tervezés nettó 189 milliós díját, így ez most nem jelent külön költséget.

A Deák térről induló és a Lehel tér felé tartó Bajcsy-villamos a Nyugati pályaudvarnál keresztezi majd a Nagykörutat.

A Bajcsy-Zsilinszky úton még középen haladó, zöld fasorral szegélyezett villamospálya itt kisorol az út két szélére és Nyugati pályaudvar történelmi csarnoka mellett kap megállót.

A vonatra átszállók így csak egyszerűen besétálhatnak a pályaudvarra.

A volt Skála- Metró előtti térről is a felszínen kelhetnek át a gyalogosok, mivel itt is létesülne egy zebra, így a kereszteződés mind a négy oldalon körbejárható lesz a felszínen.

A pályaudvar gyönyörűen felújított Eiffel-csarnoka melletti – jelenleg buszpályaudvarként és parkolóként hasznosított - teret parkosítanák, a buszokra a villamos mellett kialakított megállókban lehet majd felszállni.

A tér felett most átívelő felüljárót teljes egészében elbontják.

A jelenlegi kétszer három sávból mindkét oldalon egy-egy sáv marad. Az autók helyére kerül a villamospálya, a mellette elnyúló fasor, illetve az útra vinnék a jelenleg a járdákon haladó biciklisávokat is.

Korszerűsítik az aluljárót is, amihez 45 éve nem nyúltak hozzá.

A Bajcsy-Zsilinszkyn áthaladó villamos terveinek kidolgozásáról a főváros még 2024 őszén döntött, ebben nagy szerepet játszott az időközben közlekedési miniszterré avanzsált Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom.