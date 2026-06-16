Milliárdos biznisztől esett el Tiborcz érdekeltsége Vitézy döntése után

Már csak a vonatpótló buszokról szóló szerződést kellett volna aláírnia a MÁV-nak a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Pannon Busz-Rent Kft-vel, illetve az INFINITOURS Kft.-vel, de Vitézy Dávid miniszter közbelépett – írja az Átlátszó. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megtiltotta a MÁV-nak, hogy a 2027-es éven túl is kötelezettséget vállaljon, így a két cég egyelőre elesett egy 1,2 milliárdos megbízástól.

A lap június elején számolt be arról, hogy a két cég behúzta a MÁV tenderét, amit az állami cég februárban írt ki vonatpótló buszok biztosítására a GYSEV részére. Pár nappal később az újabb bírálati összegzésből derült ki, hogy a közbeszerzési eljárás mégis eredménytelen volt, miután a minisztérium június 11-én megtiltotta a hosszabb távú kötelezettségvállalásokat.

Tiborcz István a 444 kamerája előtt 2025. február 25-én. Fotó: Németh Dániel/444

Az nem zárható ki, hogy a két cég végül mégis befutó lesz, ugyanis rendelkeznek azzal a buszállománnyal, ami alkalmassá teszi őket a feladatra - írja a lap. Tiborczék vélhetően emiatt szálltak be tavaly.