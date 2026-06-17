Hamarosan aláírhatják az amerikai–iráni békéről szóló megállapodást

külföld

Akár már holnap aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló megállapodást, mondta Donald Trump amerikai elnök a G7-csúcson tartott sajtótájékoztatóján a BBC tudósítása szerint. Azt az iráni külügyminisztérium is megerősítette, hogy a felek hamarosan aláírhatják a dokumentumot.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Ugyan az elnök szerint még nem végleges, de ismertették a leendő megállapodás 14 pontját is. A szándéknyilatkozat egyebek mellett előírja, hogy Irán soha ne rendelkezhessen atomfegyverrel, és szerepel benne egy 300 milliárd dolláros alap létrehozása is, amit az ország „újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére” használnának fel, de az Egyesült Államoknak nem kötelező ehhez hozzájárulnia. Magas rangú amerikai tisztviselők ugyanakkor világossá tették, hogy az Egyesült Államok teljesítményalapúnak tekinti ezt a megállapodást, amely „semmire” nem kötelezi el magát, amíg Irán nem teljesíti saját kötelezettségeit.

A fontosabb pontok:

  • A katonai műveletek azonnali és végleges befejezése minden fronton, Libanont is beleértve.
  • Az USA és Irán is vállalja, hogy legfeljebb 60 napon belül tárgyalásokat folytat és végleges megállapodást kötnek.
  • Az USA 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokádját, illetve a végleges megállapodás megkötését követő 30 napon belül a csapatait is kivonja.
  • Újra megnyílik a Hormuzi-szoros és 60 napig díjmentes is marad.
  • Az USA megszünteti az Iránnal szemben bevezetett szankcióit, de ennek az ütemtervéről meg még kell majd állapodni.
  • Az USA és Irán megállapodott abban, hogy Irán soha nem lesz atomfegyvere, és együtt fognak működni Irán dúsított nukleáris anyagának eltávolításában „a NAÜ felügyelete alatt, a helyszínen történő keveréssel”.
külföld iráni háború szankciók irán ellen hormuzi-szoros Egyesült Államok Donald Trump Irán aláírás békemegállapodás