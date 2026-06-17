Hamarosan aláírhatják az amerikai–iráni békéről szóló megállapodást

Akár már holnap aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló megállapodást, mondta Donald Trump amerikai elnök a G7-csúcson tartott sajtótájékoztatóján a BBC tudósítása szerint. Azt az iráni külügyminisztérium is megerősítette, hogy a felek hamarosan aláírhatják a dokumentumot.

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Ugyan az elnök szerint még nem végleges, de ismertették a leendő megállapodás 14 pontját is. A szándéknyilatkozat egyebek mellett előírja, hogy Irán soha ne rendelkezhessen atomfegyverrel, és szerepel benne egy 300 milliárd dolláros alap létrehozása is, amit az ország „újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére” használnának fel, de az Egyesült Államoknak nem kötelező ehhez hozzájárulnia. Magas rangú amerikai tisztviselők ugyanakkor világossá tették, hogy az Egyesült Államok teljesítményalapúnak tekinti ezt a megállapodást, amely „semmire” nem kötelezi el magát, amíg Irán nem teljesíti saját kötelezettségeit.

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