Átütemezi a kormány Budapest szolidaritási adójának befizetését

Június közepéig kapott legutóbb haladékot a fővárosi önkormányzat a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ezt tolják ki későbbre a Magyar Közlönyben megjelent pénzügyminiszteri rendelettel. A rendelet tehát nem csökkenti Budapest szolidaritási hozzájárulását, csupán átütemezi annak befizetését. A kormány maga is ezt írja az indokolásban:

„Budapest Főváros Önkormányzata nehéz anyagi helyzetének rendezése és a működőképességének megőrzése érdekében indokolt a város szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettségének átütemezése.”

Az érintett rendelet alapján az új fizetési határidő 2026. október 20-a.

Fotó: Németh Dániel/444

A szolidaritási adó az Orbán-kormány – rengeteg önkormányzat által – vitatott találmánya, amit a „gazdagabb” önkormányzatoknak kell megfizetni, és elvileg a kevésbé jómódú településekhez jutna el, tehát az állam elvileg a nagyobbakkal finanszíroztatja a kisebbek működését. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az elvonások összege, a települések kevesebb mint 4 százaléka fizette ki a szolidaritási adó több mint 60 százalékát, amit a kormány valójában nem osztott vissza közvetlenül a szegényebb településeknek, hanem egyszerűen beöntötte az állami költségvetésbe. A főváros régóta azt állítja, hogy ez már a működőképességet veszélyezteti, és több per is indult a kérdésben. A vita odáig jutott, hogy az év elején az Orbán-kormány külön rendeletben próbálta korlátozni a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos pereket, majd ennek egyes részeit az Alkotmánybíróság megsemmisítette.