Donald Trump a Titkosszolgálattól is átirányított 352 millió dollárt a szerinte magánadományokból épülő Bálteremre

Az amerikai kormányzat 352 millió dollárnyi olyan szövetségi forrást csoportosított át Donald Trump Fehér Házi bálteremprojektjére, amelyet eredetileg a Titkosszolgálat (Secret Service) számára különítettek el – írja a Guardian. Történt ez annak ellenére, hogy Trump korábban többször is azt állította, az építkezést magánadományokból fogják finanszírozni.

A most átcsatornázott pénz a One Big Beautiful Bill Act nevű törvényből származik, Trump híressé vált kiemelt adócsomagjából, amelyet tavaly nyáron kizárólag republikánus szavazatokkal fogadott el a Kongresszus. A jogszabály egyértelműen előírja, hogy ezeket a forrásokat kizárólag a Titkosszolgálat személyi állományára, kiképzőlétesítményeire, technológiai fejlesztéseire és az ezekhez kapcsolódó költségekre lehet fordítani, építkezésekre nem.

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Június 12-én mintegy 340,8 millió dollárt helyeztek át egy „beszerzés, építkezés és fejlesztések” elnevezésű számlára, egy másik, „működés és támogatás” nevű keretből pedig további 10,75 millió dollár felhasználását is jóváhagyták. Az átcsoportosítást megelőzően a Kongresszus kifejezetten elutasította a bálterem-projekt, hivatalos nevén az „East Wing Modernization Project számára kért egymilliárd dolláros támogatást.

A Trump-kormányzat azzal védekezett, hogy a pénzre valójában biztonsági fejlesztésekhez van szükség. Ennek alátámasztására Trump elleni közelmúltbeli fenyegetésekre hivatkoztak, köztük egy olyan állítólagos tervre, amelynek célja a Fehér Ház déli gyepén vasárnap megrendezett küzdősportgála megtámadása lett volna.

Ezzel egyre szélesedik a projekt finanszírozását övező vita. Amikor 2025 júliusában bejelentették a bálterem építését, költségét még 200 millió dollárra becsülték. Trump akkor úgy fogalmazott, hogy az egész magánügy. Március végére a becsült költségek 400 millió dollárra emelkedtek. Trump ekkor is kitartott amellett, hogy „egyetlen adófizető sem tesz bele tíz centet sem”. Ezek az állítások azonban azóta egyre kevéssé tűnnek igaznak. A Washington Post által megszerzett belső dokumentumok szerint a projektet vezető Clark Construction tervei 155 millió dollárnyi Titkosszolgálati forrással számolnak, és további 149 millió dollárral a Fehér Ház katonai hivatalától, valamint 3 millió dollárral az elnöki rezidencia költségvetéséből – tehát jelentős részben közpénzből –, magánadományok mellett. A Washington Post szerint a teljes beruházás költsége akár a 600 millió dollárt is elérheti.

A magánfinanszírozás kérdése önmagában is vitákat váltott ki, korrupcióellenes szervezetek szerint ugyanis olyan nagyvállalatok adományai, mint a Meta, a Coinbase vagy a Lockheed Martin komoly korrupciós kockázatot hordoznak, hiszen ezeknek a cégeknek jelentős szövetségi megrendeléseik vannak. (Guardian)