Zelenszkij az EU-csúcson további öt csatlakozási fejezet megnyitásáról is egyeztet az európai vezetőkkel

Magyar Péterhez hasonlóan Volodimir Zelenszkij is doorstep sajtótájékoztatót tartott az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását, majd arról beszélt, a kétnapos ülés során öt újabb csatlakozási fejezet megnyitásáról fog tárgyalni Brüsszelben.

António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen nyilatkozik Brüsszelben Fotó: GAETAN CLAESSENS/European Union

Ezekről a tárgyalási fejezetekről Magyar Péter is beszélt, ő úgy fogalmazott, fenntartásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy most, az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszterfejezet megnyitásáról legyen szó. Magyar szerint nagyon széttartók az álláspontok, Magyarország nincs egyedül a sajátjával.

Az újságírók elé Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével az oldalán érkező ukrán elnök egyébként a franciaországi G7-csúcson kezdte a hetet, ahol megegyezés született arról, hogy hogyan helyezzenek nyomást Vlagyimir Putyinra és hogyan kényszerítsék rá arra, hogy hajlandó legyen a tűzszünetre – mondta Zelenszkij az újságíróknak. Zelenszkij közölte, hogy az ülésen megosztják a G7-csúcstalálkozó eredményeit is az uniós vezetőkkel. Kiemelte a légvédelem megerősítésének, a téli időszakra való felkészülésnek, valamint az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásának fontosságát.

António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen nyilatkozik Brüsszelben Fotó: GAETAN CLAESSENS/European Union

Ursula von der Leyen elmondta, reméli, hogy a nyár során újabb csatlakozási fejezeteket fognak tudni megnyitni, ugyanis Ukrajna „nagyon keményen megdolgozott” ezért, a 90 milliárd eurós hitel egyértelmű és kemény üzenetet küld Oroszországnak. (Ez az a hitel, ami gyakorlatilag Orbán bukásával vált lehetővé.) „Amikor Ukrajna teljesít, nekünk is teljesítenünk kell” – fogalmazott von der Leyen, hozzátéve, hogy jelenleg különleges lendület érzékelhető, és meglátása szerint „fordul a kocka”.