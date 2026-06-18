Zelenszkij az EU-csúcson további öt csatlakozási fejezet megnyitásáról is egyeztet az európai vezetőkkel

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Magyar Péterhez hasonlóan Volodimir Zelenszkij is doorstep sajtótájékoztatót tartott az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását, majd arról beszélt, a kétnapos ülés során öt újabb csatlakozási fejezet megnyitásáról fog tárgyalni Brüsszelben.

António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen nyilatkozik Brüsszelben
Fotó: GAETAN CLAESSENS/European Union

Ezekről a tárgyalási fejezetekről Magyar Péter is beszélt, ő úgy fogalmazott, fenntartásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy most, az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszterfejezet megnyitásáról legyen szó. Magyar szerint nagyon széttartók az álláspontok, Magyarország nincs egyedül a sajátjával.

Az újságírók elé Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével az oldalán érkező ukrán elnök egyébként a franciaországi G7-csúcson kezdte a hetet, ahol megegyezés született arról, hogy hogyan helyezzenek nyomást Vlagyimir Putyinra és hogyan kényszerítsék rá arra, hogy hajlandó legyen a tűzszünetre – mondta Zelenszkij az újságíróknak. Zelenszkij közölte, hogy az ülésen megosztják a G7-csúcstalálkozó eredményeit is az uniós vezetőkkel. Kiemelte a légvédelem megerősítésének, a téli időszakra való felkészülésnek, valamint az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásának fontosságát.

António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen nyilatkozik Brüsszelben
Fotó: GAETAN CLAESSENS/European Union

Ursula von der Leyen elmondta, reméli, hogy a nyár során újabb csatlakozási fejezeteket fognak tudni megnyitni, ugyanis Ukrajna „nagyon keményen megdolgozott” ezért, a 90 milliárd eurós hitel egyértelmű és kemény üzenetet küld Oroszországnak. (Ez az a hitel, ami gyakorlatilag Orbán bukásával vált lehetővé.) „Amikor Ukrajna teljesít, nekünk is teljesítenünk kell” – fogalmazott von der Leyen, hozzátéve, hogy jelenleg különleges lendület érzékelhető, és meglátása szerint „fordul a kocka”.

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