Nemsokára áradnak az új Bubik Budapesten

Tesztidőszakába lépet Budapest új közbringa rendszere, a Bubi 3.0 - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Hozzátette: péntektől már láthatóak is lesznek az új generációs Bubik a városban, de még csak a BKK munkatársai és partnereik (például a Kerékpárosklub) tesztelik a bicikliket, „hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni ezt a bonyolult rendszert.”

Karácsony Gergely főpolgármester kerékpárral érkezik a Práter utca és Szigony utca kereszteződésénél lévő Mol Bubi gyűjtőállomáson tartott sajtótájékoztatóra 2022. május 2-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Júliusban viszont a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen, regisztráció mellett próbálhatják ki a bicikliket.

A főpolgármester ezután a kormányváltás szlogenjének lendületével közölte:

„Az ajándék bubizás után pedig fokozatosan áradnak majd az új Bubik a városban: az új rendszer összesen 3300 bringával indul. Ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz – lehet menni hegynek fel, és nem kell leizzadva érkezni Budára sem.”

És bár ezek szerint a nyáron már áradhat, azért a Bubi 3.0 indulása nem volt zökkenőmentes, az új rendszer előkészítését a BKK már 2023-ban elkezdte, de volt egy csomó csúszás, a második generációs Bubikkal pedig csak március 5-ig lehetett bicózni, így idén volt egy negyedéves leállás a közbringarendszerben.