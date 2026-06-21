Keir Starmer hétfőn lemondhat a miniszterelnökségről

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn várhatóan bejelenti a lemondását, miután párttársai egyre nagyobb nyomást helyeztek rá, hogy átadja helyét Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek.

Bár Starmer és szövetségesei korábban arra utaltak, hogy a miniszterelnök harcolna a Munkáspárt elnöki pozíciójának megtartásáért, Peter Kyle üzleti ügyekért felelős miniszter vasárnap azt mondta, Starmer azzal töltötte a hétvégét, hogy átgondolja a politikai realitásokat, amikkel szembesül.

Kyle nem mondta el, hogy milyen tanácsot adott Starmernek, de hozzátette, hogy a miniszterelnök mindent megtesz azért, hogy ne sérüljön az ország érdeke.

Keir Starmer Fotó: JAIMI JOY/AFP

Nem sokkal Kyle nyilatkozata után Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a témában. Azt írta, Starmer le fog mondani. Szerinte a brit miniszterelnök a bevándorlás és az energiapolitika területén is megbukott, de ettől még a legjobbakat kívánja neki.

Starmert korábban 70 képviselő szólította fel nyilvánosan lemondásra. Helyzete Andy Burnham markerfieldi időközi választási győzelme után még nehezebb lett, egy parlamenti képviselő ugyanis arról beszélt, hogy már nagyjából 200 munkáspárti képviselő támogatná Burnhamet a pártelnöki posztért folyó versenyben.

Starmer 2024 óta az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Az ország vezetését elsöprő választási győzelemmel, 14 évnyi konzervatív kormányzás után vette át. Amennyiben lemond a miniszterelnökségről, ő lesz egymás után az ötödik brit kormányfő, aki nem tölti ki a teljes ciklusát. (via The Guardian)