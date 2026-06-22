Nyomoz a rendőrség a győri fideszes média ügyében

„A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábbi feljelentésemre elrendelte a nyomozást a Győr+Média Zrt. furcsa szerződései ügyében, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indul a büntetőeljárás” – írja Facebook-oldalán Pintér Bence győri polgármester. Pintér még május 1-én tett feljelentést.

Akkor Pintér szerint felmerült annak gyanúja, hogy a Győr Plusz Média Zrt. munkaszervezetében hosszabb időn keresztül ténylegesen munkát nem végző személyek szerepelhettek a bérlistákon. A ténylegesen dolgozó állomány létszáma alacsonyabb lehetett, mint a papíron nyilvántartott munkavállalók száma. Most erről részleteket is írt: „Az átvilágítás során nagyon furcsa dolgokat találtunk. Már az meglepő volt, hogy a korábban általunk és sokak által 30-40 fősre becsült médiacég 2025-ben valójában 93 főt foglalkoztatott. Ennyien egészen biztosan nem kellettek a hatékony működéshez. Amikor átnéztük a szerződéseket, fideszes önkormányzati képviselők rokonaira, barátaira találtunk. Régóta mondjuk, hogy ez egy családi biznisz.”

Pintért hétfőn ki is hallgatta a rendőrség az ügyben tanúként. Korábban arról is beszélt, hogy a hűtlen kezelésen túl, információi szerint a választási időszakot megelőző időszakban jelentős összegek áramolhattak ki a cégből különböző kiadványokra, megrendelésekre. A Győr+Média a választások után egy hónappal megszűnt.