Visszahelyezték posztjára a tavaly leváltott mentős igazgatót, Kádár Balázs főorvost

Constantinovits Miklós megbízott főigazgató visszahelyezte az Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet igazgatójává Kádár Balázs főorvost, aki 34 éve dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál, az elmúlt kilenc hónapban kivonuló mentőorvosként.

Az Országos Mentőszolgálat közölte:

„A kinevezés a szakmai felkészültséget és a több évtizedes tapasztalatot ismeri el, összhangban azzal az elvvel, hogy a vezetői feladatok alapja a szakmai és emberi alkalmasság.”

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Kádárt ősszel váltották le a posztjáról, pedig 2024. májusban főigazgatóvá nevezték ki. Magyar Péter akkor azt írta az OMSZ főigazgatója, Csató Gábor döntéséről, hogy „nyilvánvalóan politikai okokból” történt. „Balázs bűne annyi volt, hogy egy baráti szalonnasütésen – a hatalom szerint – politikai véleményt kifejező pólót viselt és arról posztolt a privát Facebook oldalára” – írta a Tisza Párt elnöke, utalva a Macskás Fadísz-pólóra. „Ígérem, hogy a hazánk áprilistól újra vezetőként számít Rád!” – írta akkor Magyar.

Kádár már egyetemi évei alatt mentőápolóként, majd mentőtisztként dolgozott, az egyetem után mentőorvos lett, magán- és állami, magyar és nemzetközi betegszállítóknál is volt szakmai vezető – írja a Telex.