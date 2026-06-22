Visszahelyezték posztjára a tavaly leváltott mentős igazgatót, Kádár Balázs főorvost

Egészségügy

Constantinovits Miklós megbízott főigazgató visszahelyezte az Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet igazgatójává Kádár Balázs főorvost, aki 34 éve dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál, az elmúlt kilenc hónapban kivonuló mentőorvosként.

Az Országos Mentőszolgálat közölte:

„A kinevezés a szakmai felkészültséget és a több évtizedes tapasztalatot ismeri el, összhangban azzal az elvvel, hogy a vezetői feladatok alapja a szakmai és emberi alkalmasság.”

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Kádárt ősszel váltották le a posztjáról, pedig 2024. májusban főigazgatóvá nevezték ki. Magyar Péter akkor azt írta az OMSZ főigazgatója, Csató Gábor döntéséről, hogy „nyilvánvalóan politikai okokból” történt. „Balázs bűne annyi volt, hogy egy baráti szalonnasütésen – a hatalom szerint – politikai véleményt kifejező pólót viselt és arról posztolt a privát Facebook oldalára” – írta a Tisza Párt elnöke, utalva a Macskás Fadísz-pólóra. „Ígérem, hogy a hazánk áprilistól újra vezetőként számít Rád!” – írta akkor Magyar.

Kádár már egyetemi évei alatt mentőápolóként, majd mentőtisztként dolgozott, az egyetem után mentőorvos lett, magán- és állami, magyar és nemzetközi betegszállítóknál is volt szakmai vezető – írja a Telex.

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Macskás Fadísz feliratú pólóban fotózkodhatott az Országos Mentőszolgálat egyik regionális igazgatója, akit aztán leváltottak

Magyar szerint nyilvánvaló, hogy politikai tisztogatás áldozata lett Kádár Balázs, az OMSZ viszont azt írta, ők értéknek tartják a politikai meggyőződéseket.

Windisch Judit
POLITIKA