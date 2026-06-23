Putyin azt mondja, hajlandó tárgyalni Ukrajnával a 2022-es isztambuli feltételek alapján

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Vlagyimir Putyin a béketárgyalások feltételeiről és az egyre súlyosabb, Oroszország elleni ukrán csapásokról beszélt a keddi moszkvai kormányülésen, ami még úgy is figyelemre méltó, hogy az orosz elnök tagadni próbálta a támadások erejét, a békefeltételekkel kapcsolatban pedig a 2022-es kiindulóponthoz való visszatérést hangoztatta.

Putyin azt állította, hogy az ukrán csapások nem képesek megváltoztatni a háború menetét, sőt még motiválják is az orosz hadsereget. Az orosz elnök most is azt mondta, hogy Ukrajna helyzete a fronton rohamosan romlik (ezt a valóságban semmi nem támasztja alá, sőt), szerinte Kijev ezért folyamodott ahhoz a taktikához, hogy orosz polgári célpontokra és az infrastruktúrára mér csapást.

Putyin ezzel együtt feladatként határozta meg, hogy minimalizálni kell az orosz polgári infrastruktúra elleni dróntámadások következményeit, Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes pedig kijelentette, hogy a kormány mérlegeli a dízelüzemanyag exportjának teljes tilalmát.

Az ukrán csapások valójában egyre nagyobb gondot jelentenek Oroszországnak, és a városi lakosság is komolyan érzi a háború hatásait. Az orosz olajfinomítók és más létesítmények elleni ukrán támadások mostanra olyan súlyos ellátási problémákat okoznak, hogy egyes régiókban már 30 literben maximalizálják a hatóságok az egy járműbe tankolható üzemanyag-mennyiséget.

Putyin a kormányülésen beszélt arról is, hogy milyen alapokon lenne hajlandó a tárgyalásokra. „Oroszország, ahogy azt már sokszor kijelentettük, készen áll a béketárgyalásokra Ukrajnával, készen áll az Isztambulban elért megállapodások alapján, az ukrán delegáció által akkor parafált megállapodások alapján, ami azt jelenti, hogy minden megfelelt nekik” – mondta.

Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén január 21-én
Fotó: ALEXEY BABUSHKIN/AFP

A 2022 tavaszi isztambuli tervezetet végül nem írták alá, de az Ukrajna NATO-csatlakozásának tiltása és az ukrán hadsereg korlátozása ellenében biztonsági garanciákért ígért Kijevnek, miközben a területi kérdésekről az állt a szövegben, hogy a Donbasz sorsáról Zelenszkij és Putyin majd később fog tárgyalni. Putyin most ide térne vissza, de azért azt is megjegyezte, hogy a Trumppal folytatott anchorage-i megbeszéléseket is figyelembe kellene venni. Ezen a 2025-ös találkozón az oroszok szerint az amerikai elnök de facto beleegyezett a négy, oroszok által annektálni akart ukrán megye elcsatolásába, olyan területekébe is, amiket Oroszország katonailag négy év alatt sem tudott elfoglalni - vagyis Putyin mostani szövege is kétértelmű.

(MTI, Meduza)

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