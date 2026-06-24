Váratlan helyről fenyegetik Oroszország nemzetbiztonságát

A moszkvai Vörös tér a Krím elcsatolásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségkor, 2024-ben Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A házasságkötés nélküli együttélés veszélyezteti Oroszország nemzetbiztonságát – jelentette ki Vagyim Balanyin igazságügyminiszter-helyettes a Szentpétervári Nemzetközi Jogi Fórumon.

Balanyin a fórumon elmondta, Oroszországban az elmúlt években megváltoztak a családi viszonyok. „Jelenleg – amint azt mindannyian nagyon jól tudják – olyan jelenséggel szembesülünk, mint a hivatalos házassági bejegyzés nélküli együttélés. Ugyanakkor a már bejegyzett házasságok körében továbbra is jelentős a válások száma. Véleményünk szerint ezek a tendenciák közvetlen fenyegetést jelentenek országunk nemzetbiztonságára és demográfiai helyzetére” – mondta.

A Nyugat szerinte jelenleg a „hagyományos értékek felülvizsgálatának korszakát” éli át, és ezek a kihívások képesek „aláásni Oroszország államiságának alapjait”, ami megköveteli az országtól, hogy megvédje a család intézményét.

Az elmúlt években Oroszország széles körű kampányt indított a „hagyományos értékek” népszerűsítésére. A hatóságok többek között igyekeztek korlátozni az abortuszhoz való hozzáférést, visszatartani az oroszokat a válástól, a törvényhozás pedig elutasította a családon belüli erőszakról szóló törvény elfogadását. Utóbbit azzal indokolták, hogy a rokonok által elkövetett bántalmazás áldozatainak védelme elriasztaná a férfiakat a házasságtól. (Meduza)