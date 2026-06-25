Trump 87 milliárd dollárt kér a Kongresszustól az iráni háborúra

A Fehér Ház arra kérte a törvényhozókat, hogy hagyjanak jóvá 87,6 milliárd dollárt, nagyrészt az Egyesült Államok Irán elleni háborújához kapcsolódó „sürgős szükségletekre”, egy nappal azután, hogy a Kongresszus elfogadott egy határozatot, amely elítéli a katonai akciót.

A finanszírozás zömét, összesen 67 milliárd dollárt a Védelmi Minisztérium kapná, ezen belül 21 milliárd dollárt lőszerekre, 17,3 milliárd dollárt műveleti költségekre és 12,1 milliárd dollárt minősített programokra, közölte a Fehér Ház.

A fennmaradó összeget nem kapcsolódó intézkedésekre szánják, köztük 11 milliárd dollárt amerikai gazdáknak, valamint 1,4 milliárd dollárt a közép-afrikai ebolajárvány kezelésére.

A javaslat azonban nehéz küzdelem elé néz a Kongresszusban, mivel az iráni konfliktus népszerűtlen a választók körében, és novemberben közelednek a félidős választások.

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

A Fehér Ház Irányítási és Költségvetési Hivatala szerdán hivatalos levélben küldte meg a forrásokra vonatkozó kérelmet Mike Johnsonnak, a Képviselőház elnökének.

A kérelem mintegy 300 millió dollárt is tartalmaz az Egyesült Államok közel-keleti és dél-ázsiai nagykövetségeinek és diplomáciai képviseleteinek biztonsági megerősítésére, miután ezek közül néhányat a háború korábbi szakaszában támadás ért.

Washington és Teherán jelenleg betartja a törékeny tűzszünetet, a Fehér Ház költségvetési hivatalának levele azonban megjegyzi, hogy a Pentagonnak katonai csapásai után „újra fel kell töltenie készleteit”.

Mindez akkor történik, amikor a kongresszusi republikánusok kételyeiknek adtak hangot azzal a béketervvel kapcsolatban, amelyben Trump a múlt héten állapodott meg Iránnal. (BBC)