75 fokos műbőr ülésen ült egy reptéri dolgozó, a szakszervezet a közlekedési miniszterhez fordul a munkakörülmények miatt

„Ma hivatalosan is a közlekedési miniszterhez fordultunk, mert ami a repülőtéren zajlik, nem maradhat szó nélkül”, írja Facebook-oldalán a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.

A Budapest Liszt Ferenc Repülőtér földi kiszolgálóinak, rakodóknak, vontatókezelőknek, cateringeseknek, üzemanyagosoknak, biztonsági munkatársaknak és repülőgép-szerelőknek most, a nyári hőségben az egyik legnehezebb munkát kell elvégezniük. Mindez számok mentén azt jelenti, hogy

„a külső hőmérséklet 38–40 °C fölé emelkedik. A betonon, a repülőgépek mellett, a hajtóművek maradékhőjében ez 50–55 °C-os sugárzó hőkörnyezetet jelent. Előfordul, hogy a dolgozók akár 3–5 órán keresztül, pihenő nélkül végzik ezt a munkát.A vontatóban, ahol a dolgozó ül, a műbőr ülés hőmérséklete saját méréseink szerint elérte a 75 °C-ot. A beton felülete 57 °C-os, a kisvontató vezetőfülkéjében pedig 40 °C volt. Klíma nincs, a szellőzés minimális, sok járműben a ventilátor sem működik.”

A vontató műbőr ülésének hőmérséklete a LESZ mérése szerint Fotó: LESZ Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet/Facebook

Mindezek mellé a szakszervezet szerint ivóvíz nem mindig elérhető folyamatosan, ahogy pihenőidő sem mindig biztosított, hűtött pihenőhellyel összefüggésben pedig annyit írtak, hogy nem, hogy ez, de még árnyék sincs.

Ezért Vitézy Dávid közlekedési minisztertől négy dolgot szeretnének:

A munkavédelmi és munkaügyi hatóság számára legyen lehetővé téve a bejelentés nélküli ellenőrzés a repülőtér zárt területén, bármikor. Ágazati egyeztetés induljon a hőségben végzett repülőtéri munka munkavédelmi szabályairól. A földi kiszolgáló cégek vizsgálják felül és szükség esetén újítsák meg a kiszolgáló járművek hőbiztonsági állapotát. Maradéktalanul érvényesüljenek a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások.

Külön levélben intézkedést és együttműködést kértek a Menzies Aviationtől, a Celebi Ground Handling Hungary Kft.-től, a B+N Magyarország Kft.-től és a VINCI Airports vezetésétől is.