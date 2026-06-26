Akár 100 ezer munkahelyet is megszüntethet a Volkswagen

Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója a következő években akár 100 ezer dolgozót is elbocsátana, és négy németországi üzemben is leállítaná a termelést – írta pénteken a Manager Magazin.

A lap forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Blume és a csoport pénzügyi igazgatója, Arno Antlitz a Volkswagen teljes átalakítását tervezi. A névadó Volkswagen márkát és az alkatrészgyártó üzemeket kiszerveznék a jelenlegi csoportstruktúrából, és különálló társaságokba vinnék át.

A cég középtávon a hannoveri, zwickaui és emdeni VW-gyárban, valamint a testvérmárka, az Audi neckarsulmi üzemében állítaná le a termelést. A gyártás akkor szűnne meg, amikor az ott jelenleg készülő modellek kifutnak.

A Volkswagen szóvivője a Reutersnek azt mondta, a vállalat nem kommentál bizalmas dokumentumokat. „Az ügy releváns tényeit az illetékes testületek fogják megvitatni és jóváhagyni. Nem akarunk elébe menni ennek a folyamatnak” – írta közleményében. A szóvivő ugyanakkor hozzátette:

„Az egész csoportnak, beleértve a márkákat és a leányvállalatokat is, mélyreható változásokon kell keresztülmennie.”

Blume korábban már jelezte, hogy a folyamatban lévő, 50 ezer fős leépítésen felül további költségcsökkentésekre készül. A németországi, alacsony kihasználtságú üzemek különösen nagy figyelmet kaptak, annak ellenére, hogy a Volkswagen 2024-ben megállapodott a szakszervezetekkel arról, hogy ebben az évtizedben nem zárnak be gyárakat.