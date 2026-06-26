Iráni támadás ért egy konténerszállítót a Hormuzi-szorosban, Trump szerint az útvonal továbbra is nyitva van

Az iráni fegyveres erők eltaláltak egy szingapúri zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely a Hormuzi-szoroson haladt át – közölték amerikai és iráni tisztviselők.

A brit királyi haditengerészet által működtetett tengerhajózási biztonsági információs szolgálat arról számolt be, hogy csütörtökön dróntámadás ért egy teherhajót Omán partjainak közelében. A támadásban megrongálódott a hajó parancsnoki hídja.

A csapás után az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt hajók és legénységük evakuálását célzó műveletét. A szervezet főtitkára, Arsenio Dominguez azt közölte, hogy több hajóról már sikerült kimenekíteni az embereket, de biztosítani akarják, hogy a művelethez meglegyenek a szükséges biztonsági garanciák.

Iráni hajó a Hormuzi-szorosban Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

A támadás néhány órával azután történt, hogy az Iráni Forradalmi Gárda figyelmeztette a hajókat: a Hormuzi-szoroson csak az általa kijelölt útvonalakon haladhatnak át, és egyeztetniük kell a gárda haditengerészetével. A figyelmeztetés nyilvánvalóan azokra a hajókra vonatkozott, amelyek a szoros déli oldalán, az ománi partokhoz közel próbálták elkerülni az iráni vizeket.

„Ez az útvonal elfogadhatatlan és rendkívül veszélyes” – közölte a Forradalmi Gárda haditengerészete a gárdához kötődő Tasnim hírügynökség szerint. A közleményben arra figyelmeztettek, hogy fellépnek azokkal a hajókkal szemben, amelyek nem tartják be az iráni utasításokat.

A támadásra Trump azt mondta, a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll. A szoroson a támadás előtt éppen élénkülni kezdett a forgalom: szerdán mintegy 70 hajó, köztük 29 tartályhajó haladt át rajta, ami március 1. óta a legforgalmasabb nap volt. (MTI, New York Times)