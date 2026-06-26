Klubrádió: Kétkampuszos egyetemmé válhat a CEU, Bécs mellett Budapesten is lehet majd diplomát szerezni

„A CEU-ból kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni” – hangzott el a Klubrádió tudósítása szerint a Közép-európai Egyetem 35. születésnapját ünneplő kerekasztal-beszélgetésen csütörtökön.

A résztvevők szerint a magyarországi oktatás újra teljes értékű diplomát adó programokkal bővülhet, miután a hatóságok megadják a szükséges engedélyeket. Az Oktatási Hivatal engedélyezte azt is, hogy harmadik országból jövő kutatókat hívjanak meg, akik vízummal hosszabb időt tölthetnek Magyarországon.

A CEU 2024-ben nyújtott be kérelmet azért, hogy budapesti egységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A Klubrádió honlapján olvasható írásban az áll, hogy a kérelmet csak 2026. április 28-án, tehát az idei parlamenti választások után bírálták el kedvezően.

A CEU épülete Budapesten, a Nádor utcában Fotó: Kristóf Balázs/444

A Közép-európai Egyetem 1991-ben jött létre Budapesten, alapítója Soros György volt. Budapesti működése akkor került veszélybe, amikor a Fidesz 2017-ben egy hét alatt törvényt hozott az ellehetetlenítésére. Az egyetem 2018 decemberben jelentette be, hogy az amerikai akkreditációjú programját Bécsbe költözteti. A budapesti helyszín a könyvtárral és az archívummal főként kutatóhely lett, de itt működik a CEU Demokrácia Intézete is, ami az egyetem kutatótevékenységét fogja össze.

Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy a lex CEU sérti az akadémiai szabadságot és az uniós jogot is, de az egyetem vezetése ekkor is úgy döntött, nem tér vissza korábbi formájában Budapestre.

A CEU tudomásul veszi a közelmúltbeli magyarországi választások eredményeit, amik szerintük jelentős politikai fordulópontot jelentenek, ugyanakkor a kampuszt nem költöztetik vissza Magyarországra – válaszolta az intézmény a Népszava kérdésére még idén április végén is.