A sínek is kivannak a nagy melegtől, több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet

„Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Ezzel már csütörtök óta több mérési helyen meghaladtuk azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra.” - írja honlapján a MÁV.

A fentiek miatt több vasútvonal számos szakaszán – jellemzően 20 km/órával – korlátozni kellett a megengedett maximális sebességet, a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A HÉV-hálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a hévek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.

A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között a forgalmasabb budapesti, vidéki busz- és vasútállomásokon palackozott vizet is osztanak.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Ha ez még mind nem lenne elég, a MÁV nem csak arra is készül, hogy egyszerre van nyár, vakáció és meleg, hanem ennek potenciális következményeire is: Siófokon szombat éjszaka is utasmenedzserek figyelik a bulik után megnövekvő forgalmat és segítik az utasokat a Bagolyvonatok közlekedésekor, ezenkívül szintén Siófokon vasárnap délutántól estig állomásoztatni fognak egy gyorsan bevethető tartalék vonatot a legerősebb csúcsidőre készülve.

Jelenleg ezeken a vonalakon kellett korlátozni a sebességet: