Hiába haladnak jól a tárgyalások Trump szerint, az amerikai hadsereg ismét iráni célpontokat támadott

Az amerikai hadsereg iráni célpontokra mért csapásokat, miután Donald Trump azzal vádolta Iránt, hogy „felelőtlenül megszegte” a tűzszünetet egy, a Hormuzi-szorosban közlekedő teherszállító hajó elleni támadással.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy rakéta- és dróntároló létesítményeket, valamint part menti radarállásokat támadott. A CENTCOM a támadást határozott válasznak nevezte az egy nappal korábbi, iráni dróntámadásra. (Az iráni álláspont erről az, hogy a hajót azért támadták meg, mert engedély nélküli útvonalon haladt át a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson.) A CENTCOM közleményében arról is írt, hogy Irán megsértette a tűzszünetet, és aláássa a hajózás szabadságát.

Iráni hajó a Hormuzi-szorosban Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint viszont az amerikaiak szegték meg a megállapodást. Közleményük szerint az Egyesült Államok különböző ürügyekre hivatkozva hajtott végre légicsapást Irán partvidéke ellen, arra hivatkozva, hogy egy hajó engedély nélküli útvonalon haladt át a Hormuzi-szorosban. A Forragalmi Gárda azt is közölte, hogy haditengerészete válaszul amerikai katonai állásokat támadott a térségben, de további részleteket nem tett közzé.

Az Egyesült Államok és Irán június 17-én állapodott meg a harcok befejezéséről egy 14 pontos, meglehetősen általános nyelvezetű egyetértési memorandum keretében, az érzékenyebb részletekről Svájcban tárgyalnak a felek katari és pakisztáni közvetítéssel. A megállapodás azt is előírta, hogy Irán „minden tőle telhetőt megtesz” annak érdekében, hogy a kereskedelmi hajók 60 napon keresztül díjmentesen és biztonságosan közlekedhessenek a szorosban.

Az irániak azt kifogásolják, hogy az Egyesült Államok ismét a tárgyalások közepén támadta meg Iránt, legutóbb az USA tavaly nyáron tett ilyet.

Az elmúlt napokban amerikai tisztviselők azt hangoztatták, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások jól haladnak, és szerintük Teherán feladta azt a tervét, hogy díjat szedjen a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól. Trump szerdán a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy Irán tájékoztatta az Egyesült Államokat: „nem lesznek útdíjak, biztosítási felárak vagy semmilyen más díjak. Ha ez nem igaz, akkor a tárgyalások azonnal véget érnek” – tette hozzá. (BBC)