„Én nem tudtam semmitől megvédeni az aput”

könyv

„Az élet minden viharából felálló, az emberiségben megingathatatlanul hívő, bizakodással és jókedvvel teli apámból, aki imádott nevetni, viccelődni, élceket faragni, egy végtelenül csalódott, reményvesztett, szomorú ember lett.”

Akik elhitték a 20. századot

Vásárhelyi Mária könyvet írt szülei: Pór Edit és Vásárhelyi Miklós életéről. Az alábbi beszélgetés hangfelvétele a könyv bemutatóján készült, június 5-én a BMC-ben, ahol én (Ács Dániel) kérdezhettem a szerzőt.

Vásárhelyi Mária többek között beszélt zsidó identitásról a holokauszt után egy kommunista családban, vak hitről, egy felvilágosult, mégis nagyon férfiközpontú családról, romániai deportálásról, egy drámai döntésről, amit a Nagy Imre-per egyes vádlottjai meghoztak, a Fidesz első Soros-kampányáról édesapja ellen, a Szabad Népnél elkövetett bűnökről, a felelősség vállalásáról, a rendszerváltás hozta katartikus megigazulásról és az azt követő fájdalmas csalódásról, egy értelmetlen harcról, az igazság elbukásáról és a Medián közvéleménykutató megalapításáról.

A könyvet itt lehet megvásárolni: Akik elhitték a 20. századot (kiadó: Open Books)

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