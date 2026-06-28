Lemondott a skótok szövetségi kapitánya, amikor kiderült, hogy nem jutottak tovább

Valószínűleg sok amerikai, akik eddig el voltak ragadtatva a skót Tartan Army szurkolóinak szurkolói mentalitásától, csalódott és szomorú, mert a skótok nem jutottak túl a csoportkörből.

De biztos, hogy nem csalódottabbak maguknál a skótoknál, akik ugyan az első meccsük után, amikor 1-0-ra legyőzték Haitit, még optimista hangulatban voltak, utána viszont következett egy vereség Marokkótól, végül pedig 3-0-ra kaptak ki a braziloktól.

Esélyük még ekkor is lett volna arra, hogy bejussanak a nyolc legjobb harmadik közé, Horvátország viszont 2-1-et játszott Ghánával, így utóbbi elorozta a skótok elől ezt a lehetőséget.

Miután eldőlt, hogy a skót labdarúgó-válogatott kénytelen csomagolni, Steve Clarke szövetségi kapitány lemondott.

A szakember hét éve felelt a szakmai munka irányításáért, döntését a Skót Labdarúgó Szövetség megerősítette.

Clarke a Brazília ellen elvesztett meccs után levonul a pályáról. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Clarke májusban szerződést hosszabbíthatott a 2030-as világbajnokságig, vagyis a tervek szerint a két év múlva esedékes Európa-bajnokságon még ő vezette volna a skótokat.

„A búcsúnak a legérzelmesebb része a játékosaimnak szól, akik nélkül nem lennének meg azok az emlékek, amelyeket 2019-től mostanáig átéltünk” – mondta Clarke, és sok sikert kívánt a később kinevezendő utódjának.

„Mindannyian csalódottak vagyunk, hogy máris kiestünk a világbajnokságról, de tagadhatatlan a fejlődés, amelyet Steve hétéves vezetése alatt elért a válogatott” – hangsúlyozta Ian Maxwell, a Skót Labdarúgó Szövetség vezérigazgatója utalva arra, hogy a skótok 28 év után vehettek újra részt világbajnokságon, illetve a legutóbbi két Eb-n is ott voltak. (via MTI)