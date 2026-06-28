Messi csereként állt csak be, de azért tovább javította saját rekordjait

Totálisan tét nélkül lépett pályára Argentína és Jordánia: előbbi csoportelsőként, utóbbi biztos utolsóként játszotta le harmadik csoportmeccsét.

Azt már előre tudni lehetett, hogy Messi csak a második félidőben lép pályára, Lionel Scaloni adott esélyt másoknak is, hogy lőjenek gólt az argentinoknál.

Így is lett, az első félidőben Lo Celso és Martínez is betalált. A másodikban pedig jött Messi, és a biztonság kedvéért lőtt még egyet a 80. percben, szabadrúgásból.

Meg is ünnepelte. Fotó: LEO BARRILARI/Odyssey Images via AFP

A végeredmény 3-1 lett, a jordánok egyetlen gólját Tamari szerezte.

Lionel Messi így ezen a vébén a hatodik, összességében pedig a 19. gólját ünnepelhette, ezzel eléggé el is húzott a második helyen álló Klose és Mbappé mellett akik mindketten 16-16 gólt szereztek világbajnokságokon (Mbappé azért még belehúzhat, végülis ez még csak a harmadik vébéje).

Messi más rekordot is döntött ezen a meccsen, egyrészt ő az első olyan focista, aki zsinórban hét világbajnoki meccsen is gólt szerzett - utoljára Katarban, az utolsó csoportkörben nem sikerült neki -, másrészt saját csúcsát tovább javítva már 29 mérkőzéssel vezeti a rangsort. Az élmezőny második helyén 25-25 világbajnoki meccsel Cristiano Ronaldo és Lothar Matthäus áll, a harmadikon pedig a horvát Luka Modric és a német Manuel Neuer, 22-22 meccsel.

A J csoportból Jordánia esett ki, Algéria és Ausztria is tovább jutott, miután 3-3-as döntetlent játszottak egymással.

Argentína jövő pénteken az egyértelmű közönségkedvenc újonccsapattal, a Zöld-foki Köztársasággal küzd meg Miamiban a nyolcaddöntőbe jutásért.