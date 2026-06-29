Hemzsegnek a jugoszláviai gyökerű játékosok a vébén

Mi, magyarok egyedül Viktor Gyökeressel büszkélkedhetünk, ő az egyetlen magyar származású játékos a 2026-os foci-vb-n. Az egyik nagypapája vándorolt ki Svédországba, az Arsenal csatárának már az apja is ott született. (És ott van még a 2019 óta magyar állampolgár Stopira a Zöld-foki Köztársaság válogatottjában.)

Létezett tőlünk délre egy 23 milliós ország, Jugoszlávia. Az országban már a hatvanas évektől kezdve nagy volt a munkaerőtöbblet, az meg hülyén vette volna ki magát, ha szocialista viszonyok között törvényessé teszik a munkanélküliséget, inkább megnyitották a határokat. Lehetett menni vendégmunkásnak Nyugat-Európába vagy új életet kezdeni olyan távoli helyeken, mint Ausztrália, Új-Zéland vagy Kanada.

A délszláv háború kirobbanásával, az ország széthullásával a kivándorlás igénye még erősebb lett Jugoszlávia népeiben, különösen igaz volt ez a koszovói albánokra, akik az üldöztetés legdurvább formáival kellett, hogy szembenézzek Slobodan Milošević véres rezsimje alatt.

Ennek lett az a következménye, hogy a vb-re kijutó horvát és bosnyák válogatott mellett még hét válogatottban játszanak „jugók”, vagyis olyanok, akiknek felmenői az egykori Jugoszlávia területéről származnak. (Mellesleg a bosnyák és horvát válogatott is tele van diszpróra-játékosokkal, vagyis akik nem a volt Jugoszlávia területén születtek, a horvátoknál 8, a boszniaiaknál 12 ilyen játékos van.) A csapataik jól tolják, eddig egyedül az újvidéki szerb apa és szamoai anya új-zélandi gyermeke, Marko Stamenić esett ki. A Swansea középpályása a Sofascore értékelése alapján a válogatott második legjobbja volt a vébén.

A svájci Xhaka gólt lő a boszniai Vasiljnak Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A többiek versenyben vannak, sőt, a kanadai Niko Sigur már a legjobb 16 közé jutott vasárnap este Dél-Afrika ellen. Neki mindkét nagyapja kivándorolt Kanadába a hatvanas években a jugoszláviai szegénység elől. Az unoka amúgy fontosnak tartja horvát gyökereit, már 19 évesen átment Európába, és a mai napig a Hajduk Split futballistája. Horvát utánpótlás válogatott is volt, sőt, tartalékja volt a horvátok 2024 Eb-keretének. Végül úgy döntött, inkább annak az országnak a válogatottját erősíti, ahol felnőtt. Eddig két meccsen 48 percet játszott, de övé lehet a jövő, még csak 22 éves.

A horvát és a bosnyák válogatott tagjain kívül ők a vb jugói:

Miloš Degenek (ausztrál, knini szerb szülők, APOEL)

Ajdin Hrustic (ausztrál, apai ágon bosnyák, Almelo)

Besfort Zeneli (svéd, koszovói szülők, öccse koszovói válogatott, Saint-Gilloise)

Christian Pulisic (amerikai, horvát nagypapa, Milan)

Aleksandar Pavlović (német, szerb apa, Bayern)

Marko Stamenić (új-zélandi, szerb apa, Swansea)

Saša Kalajdžić (osztrák, szerb, LASK)

Marko Arnautović (osztrák, szerb apa, Crvena Zvezda)

Dejan Ljubičić (osztrák, boszniai horvát szülők, Schalke 04)

Granit Xhaka (svájci, koszovói albán szülők, Sunderland)

Ardon Jashari (svájci, észak-macedóniai albán szülők, Milan)

Niko Sigur (kanadai, horvát nagyapák, Hajduk Split)

A vb-játékosok 7,5 százalékának van köze van az egykori Jugoszláviához, az alábbi x-posztból az is kiderül, hogy különösen a felső ágon hemzsegnek a jugoszláviai származásúak: