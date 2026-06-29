Putyintól Hszihez sietett Lukasenko

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök Kínába utazott, hogy találkozzon Hszi Csin-ping kínai vezetővel, miután tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Moszkvából repültem ide. Tárgyaltunk Putyin elnökkel, majd ezt követően Pekingbe indultam” – nyilatkozta.

Lukasenko és Hszi Pekingben. Fotó: HANDOUT/AFP

A fehérorosz elnöki sajtószolgálat tájékoztatása szerint Lukasenko és Hszi június 29-én munkamegbeszélést tartott. A találkozó során Lukasenko méltatta a két ország „sikeres együttműködését” és „ipari kooperációját”.

„A gazdasági fejlődés minden területén Belarusz az Önök technológiáit alkalmazza. Elégedettek vagyunk ezeknek a technológiáknak a színvonalával és a ma kapott termékek minőségével” – fogalmazott. (Ukrainska Pravda)

Június 26-án Lukasenko Vlagyimir Putyin orosz vezető valdai-i rezidenciájára látogatott. A találkozót követően nem tettek közzé sajtónyilatkozatot.