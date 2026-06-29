Szerdától már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten

Kizárólag mobiltelefonnal lehet fizetni a parkolásért szerdától Budapesten: alkalmazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással.

A Fővárosi Közgyűlés még tavaly novemberben döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. Az új szabályozás július 1-jén lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A BudapestGO alkalmazásban egyelőre nem lehet parkolási díjat fizetni, ez a funkció csak egy későbbi fejlesztéssel kerül be az applikációba.

A változással együtt zónától függően 33–50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak. Szerdától az „A” várakozási övezetekben 800 forint, a „B” övezetekben 600 forint, a „C” övezetekben 400 forint, a „D” övezetekben pedig 300 forint lesz az óránkénti parkolási díj. Az őrzött, díjfizető P+R parkolókban az éjszakai várakozási díj 300 forint/órára emelkedik, megszűnik a havi nappali bérlet értékesítése, a Margitsziget északi fizető parkolójában pedig 800 forint lesz az óránkénti díj.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

A parkolási rendszer mellett az éjszakai közösségi közlekedés is változik. Az új hálózatot szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget és gyorsabb eljutást kínál Budapesten és az agglomerációban. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is jobban kiszolgáló, áttekinthetőbb hálózat jön létre. A belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész könnyebben elérhetővé válik.

Közvetlen járat közlekedik például a Deák Ferenc tér és Pécel között, Gödöllőről pedig szintén a pesti belvárosig jár majd busz. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék és a környékbeli települések kapcsolatát az egészen Törökbálintig közlekedő járatok javítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, és könnyebb lesz eljutni Solymárra, Szigetszentmiklósra és Gyálra is. (MTI)