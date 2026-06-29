Szerdától több éjszakai busz jár majd az agglomerációba

közlekedés

Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is – számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak kapcsán, hogy július 1-jétől bővül az éjszakai közlekedés az agglomeráció felé.

Vitézyék június elején döntöttek arról, hogy fejlesztik az éjszakai buszos közlekedést. Akkor a „kék buszos” hálózat kiterjesztéséről számoltak be. A hétfői bejelentés értelmében a „sárga”, állami, agglomerációs Volánbusz járatokat hangolják össze a budapesti éjszakai közlekedéssel.

A változásokat ezen az oldalon lehet követni.

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Július 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a főváros és az agglomeráció éjszakai közlekedésében

Az új rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Ezután a Deák térről indulnak éjszakai buszok Gödöllő, Szentendre és Pécel térségébe.

Haász János
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