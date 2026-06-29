Szerdától több éjszakai busz jár majd az agglomerációba

Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is – számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak kapcsán, hogy július 1-jétől bővül az éjszakai közlekedés az agglomeráció felé.

Vitézyék június elején döntöttek arról, hogy fejlesztik az éjszakai buszos közlekedést. Akkor a „kék buszos” hálózat kiterjesztéséről számoltak be. A hétfői bejelentés értelmében a „sárga”, állami, agglomerációs Volánbusz járatokat hangolják össze a budapesti éjszakai közlekedéssel.

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