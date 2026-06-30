Forsthoffer hétfőn még elvette a szót, kedden már együtt kávézott Magyar Péterrel

„Az ülés előtt beugrottam egy életmentő kávéra az Országgyűlés elnökéhez. Egységben az erő. Nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk! Mindent köszönünk Ági!” – posztolta piros-fehér-zöld szívecskékkel és egy Forsthoffer Ágnes házelnökkel készült közös képpel kiegészítve Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel.

A képet Forsthoffer is posztolta, ezzel a szöveggel: „A tegnapi ülésnap margójára: Két határozott ember nézete különbözhet, de ettől nem gyengébbek együtt, hanem hitelesebbek! Tisztelet, szabadság.” A szívecskés emoji azonban a Tisza alelnökének posztjából elmaradt.

A kávé Forsthoffer Tisza-alelnök és a miniszterelnök hétfői parlamenti összefeszülését hivatott feloldani. Történt ugyanis, hogy Magyar felhúzta magát azon, hogy a Tiszát politikai pedofíliával vádló fideszes képviselő kérdésére az ülés egy későbbi időpontjában reagálhasson, amikor Novák Előd mihazánkos képviselő egy teljesen más témában kérdezett. Nováknak Magyar röviden válaszolt, hogy a fennmaradt időkeretében Hegedűs Barbara fideszes képviselőhöz forduljon. Erre Forsthoffer Ágnes házelnök elvette a szót a miniszterelnöktől, amit azzal indokolt, hogy a válasza nem kapcsolódik Novák kérdéséhez.

Magyar valamivel később arról beszélt a Forsthoffert addigra a levezető elnöki székben lecserélő Vitályos Eszternek, hogy a házelnöknek a Házszabály szerint nem lett volna joga elvenni tőle a szót, egy kormánytagot ugyanis semmi sem tiltja attól, hogy egy interpellációra adott válaszban eltérjen a kérdés tartalmától.

A 444 kérdésére kedden a tiszás Melléthei-Barna Márton a miniszterelnöknek adott igazat. A frakcióvezető-helyettes arról beszélt, a házelnöknek vagy a levezető elnöknek van szabadsága, azt tiszteletben kell tartani, de jogászi véleménye szerint a házszabályban nincs olyan lehetőség, hogy a tárgytól eltérés miatt megvonják valakitől a szót (ezt mi sem találtuk meg). Az országgyűlési törvény értelmében a képviselőktől lehet megvonni a szót, a minisztertől és a miniszterelnöktől nem.

A jogértelmezést végig kell vinni, ezt a Házbizottság csütörtöki ülésén teszik majd meg.

Megkérdeztük, hogy politikai szempontból hogyan értékelik, hogy Magyar Péter nyilvánosan bírálta Forsthoffer Ágnest, mire Bujdosó Andrea frakcióvezető azt mondta, az ülésen többször volt olyan, hogy akár képviselő, akár kormánytag megkérdőjelezte a házelnök döntését, de nekik megvan a joguk arra, hogy döntést hozzanak. „A parlamenti munka része, vannak másmilyen értelmezések, nem gondolom, hogy ez fontos eleme a működésnek.”

Forsthoffer Ágnestől kértünk egy interjút, de azt mondta, az ülésvezetésről nem akar nyilatkozni. Annyit elmondott, hogy hétfőn a helyzetnek megfelelően járt el, a saját jogértelmezése szerint helyesen.