Omán önkéntes díjszedést javasol a Hormuzi-szorosban

Irán és az Egyesült Államok szövetségesének számító Omán előrelépést tett azokkal a tervekkel kapcsolatban, amelyek szerint díjat szednének a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nyilvánosan ellenzi ezt, közölte egy iráni tisztviselő és a fejleményeket ismerő négy diplomata a New York Times-szal.

A háború előtt a Hormuzi-szoros egy nemzetközi hajózási útvonal volt Irán és Omán között, amelyen a hajók szabadon haladtak át, a Perzsa-öbölből a világ többi részébe szállítva az olajat és a földgázt. Miután az Egyesült Államok megtámadta Iránt, Irán gyakorlatilag blokád alá vette az útvonalat, amely a globális kereskedelem egyik fontos szűk keresztmetszete, és ezzel az energiaárak megugrását idézte elő.

Omán nemrég hivatalos javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak és más nyugati szövetségeseknek, amely egy olyan tervet vázol fel, amely szerint a hajózási társaságok szolgáltatási díjat fizetnének a szoros használatáért, közölte az iráni tisztviselő és egy regionális diplomata.

Egy, az amerikai álláspontot ismerő személy megerősítette, hogy az amerikai tárgyalók megkapták az ománi javaslatot, és közölte: aggályaik vannak, amelyeket meg kívánnak vitatni az ománi tisztviselőkkel. A szoros jövője továbbra is központi kérdés az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon, amelyek célja egy tartós békemegállapodás kidolgozása.

Omán javaslata részben a Malaka- és a Szingapúri-szorosban alkalmazott megoldások mintáját követi, ahol egy magánalapítvány önkéntes hozzájárulásokat gyűjt a biztonságos hajózás fenntartására, mondta a regionális diplomata.

A Hormuzi-szoroson való áthaladás díja a diplomata szerint önkéntes lenne. Az iráni tisztviselő ugyanakkor ennek ellentmondva azt állították, hogy a fizetések kötelezőek lennének.

Hétfőn Irán külügyminiszter-helyettese, Kazem Gharibabadi azt mondta, hogy Teherán prioritása az Ománnal való megállapodás elérése. Ugyanakkor, ha Omán nem hajlandó közös keretrendszert létrehozni a szoros kezelésére, Irán saját maga fog továbblépni, közölte az iráni állami televízió által ismertetett nyilatkozat szerint.

Miután májusban először napvilágot látott, hogy Omán Iránnal közösen szolgáltatási díjak bevezetéséről tárgyalt a szorosban, Donald Trump elnök azzal fenyegetőzött, hogy bombázni fogja Ománt, ha nem „viselkedik úgy, mint mindenki más”.

Még a múlt héten is „elfogadhatatlannak” nevezte Trump azt az elképzelést, hogy a Hormuzi-szoroson való áthaladásért útdíjat vagy díjakat szedjenek.

Egyelőre azonban nem világos, hogy a Trump-adminisztráció hajlandó lenne-e elfogadni az önkéntes szolgáltatási díjak rendszerét.