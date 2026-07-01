160 milliárdot osztott ki teljes titokban az Orbán-kormány, a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központ is kapott belőle

2021 és 2023 között 160 milliárd forintot osztott szét az Orbán-kormány a nem nyilvános, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokkal – közölte a Transparency International, miután Hadházy Ákos volt képviselővel három év alatt sikerült kiperelniük 42 határozatot.

A Transparency szerint a 2000-es határozatokban a kormány nem vállalhat pénzügyi kötelezettséget, legalábbis elviekben. A szervezet szerint ezért törvénytelenül döntöttek a 160 milliárd forintról.

Egy 2023-as kormányülés Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Transparency szerint a titkos közpénzeső legnagyobb nyertesei rendre NER-közeli szervezetek voltak. Az amúgy is százmilliárdokkal kitömött kekvák titokban is kaptak pénzt.

A Makovecz Campus Alapítvány 52 milliárd forintot kapott.

Ez az egyik olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva), amit a hónap végével szüntet meg a Tisza. A kuratórium elnöke Maróth Miklós. Az alapítvány feladata egy nemzeti tudáspark létrehozása lett volna a piliscsabai kampuszon, a HVG tavaly novemberi cikke szerint azonban az ingatlan jó része azóta is kihasználatlan,

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 27,8 milliárd forintot kapott.

Ez a kekva Lázár János nevéhez kötődik, alá tartozik a Ménesbirtok is. A Transparency listája szerint a Nemzeti Ménesbirtok Alapítvány is kapott 9,3 milliárd forintot.

A Batthyány Lajos Alapítvány 9,8 milliárd forinthoz jutott titokban.

Ez az a kekva, ami a NER propagandagépezetét és a kultúrharcot finanszírozta, átláthatatlanul. A beszámolóikból csak annyi derült ki, milyen fideszes vagy Fidesz-közeli szervezeteket toltak, az nem, hogy mennyivel.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 5 milliárd forintot kapott.

Ez Áder János alapítványa, ami szintén kekva, de tovább élhet, ha az eredeti alapító szeretné továbbvinni. Mindezt már az állami vagyon nélkül.

A Közép- és Kelet-európai Történelem- és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 3,9 milliárd forintot kapott.

Ez egy Schmidt Mária-féle szervezet, a kekvás alapítvány kuratóriumi elnöke Lánczi András. Ez alá tartozik a Terror Háza Múzeum is.

A Mol - Új Európa Alapítvány 2,3 milliárd forintot kapott.

Nemcsak a kekvák részesültek a titkos milliárdokban, hanem a Fidesz üzeneteit és nézeteit visszhangzó szervezetek is. (A felsorolt kekvákról itt írtunk részletesen, azóta kiderült, hogy melyik kekva melyik miniszterhez kerül, és hogy a vagyont elszámolóbiztos veszi leltárba.)

A kiperelt lista szerint

a Kommentár Alapítvány 3,37 milliárdot kapott.

Az alapítványt bőséggel támogatta Rogán Antal minisztériuma nyilvánosan is, búcsúajándékként is kaptak pénzt. Ez az alapítvány szervezte a NER-es Tranzit fesztivált, és adta ki a propaganda folyóiratot, a Kommentárt. Ebbe a lapba szokott írni a NER ideológusaként is emlegetett Békés Márton, aki az alapítvány kuratóriumának is tagja.

Az Alapjogokért Központ 2,8 milliárdja is jelentős titkos támogatás volt.

Ez a fideszes narratívát szajkózta folyamatosan.

Így néz ki egy titkos kormányhatározat. Ezen az összegen felül kaptak plusz 500 milliót, így jön ki a végösszeg Fotó: Transparency International

A beszámolója alapján tavaly minden korábbinál több támogatás érkezett az Alapjogokért Központ anyacégéhez, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez. 2025-ben 5,8 milliárdot kaptak, áttételesen a kormánytól. Ennek csaknem fele fizetésekre ment.

Természetesen az MCC is kapott titokban 5 milliárd forintot 2023-ban, a szakmai feladatainak és infrastruktúra fejlesztési programjának végrehajtásához.