160 milliárdot osztott ki teljes titokban az Orbán-kormány, a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központ is kapott belőle

2021 és 2023 között 160 milliárd forintot osztott szét az Orbán-kormány a nem nyilvános, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokkal – közölte a Transparency International, miután Hadházy Ákos volt képviselővel három év alatt sikerült kiperelniük 42 határozatot.
A Transparency szerint a 2000-es határozatokban a kormány nem vállalhat pénzügyi kötelezettséget, legalábbis elviekben. A szervezet szerint ezért törvénytelenül döntöttek a 160 milliárd forintról.
A Transparency szerint a titkos közpénzeső legnagyobb nyertesei rendre NER-közeli szervezetek voltak. Az amúgy is százmilliárdokkal kitömött kekvák titokban is kaptak pénzt.
Ez az egyik olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva), amit a hónap végével szüntet meg a Tisza. A kuratórium elnöke Maróth Miklós. Az alapítvány feladata egy nemzeti tudáspark létrehozása lett volna a piliscsabai kampuszon, a HVG tavaly novemberi cikke szerint azonban az ingatlan jó része azóta is kihasználatlan,
Ez a kekva Lázár János nevéhez kötődik, alá tartozik a Ménesbirtok is. A Transparency listája szerint a Nemzeti Ménesbirtok Alapítvány is kapott 9,3 milliárd forintot.
Ez az a kekva, ami a NER propagandagépezetét és a kultúrharcot finanszírozta, átláthatatlanul. A beszámolóikból csak annyi derült ki, milyen fideszes vagy Fidesz-közeli szervezeteket toltak, az nem, hogy mennyivel.
Ez Áder János alapítványa, ami szintén kekva, de tovább élhet, ha az eredeti alapító szeretné továbbvinni. Mindezt már az állami vagyon nélkül.
Ez egy Schmidt Mária-féle szervezet, a kekvás alapítvány kuratóriumi elnöke Lánczi András. Ez alá tartozik a Terror Háza Múzeum is.
Nemcsak a kekvák részesültek a titkos milliárdokban, hanem a Fidesz üzeneteit és nézeteit visszhangzó szervezetek is. (A felsorolt kekvákról itt írtunk részletesen, azóta kiderült, hogy melyik kekva melyik miniszterhez kerül, és hogy a vagyont elszámolóbiztos veszi leltárba.)
A kiperelt lista szerint
Az alapítványt bőséggel támogatta Rogán Antal minisztériuma nyilvánosan is, búcsúajándékként is kaptak pénzt. Ez az alapítvány szervezte a NER-es Tranzit fesztivált, és adta ki a propaganda folyóiratot, a Kommentárt. Ebbe a lapba szokott írni a NER ideológusaként is emlegetett Békés Márton, aki az alapítvány kuratóriumának is tagja.
Ez a fideszes narratívát szajkózta folyamatosan.
A beszámolója alapján tavaly minden korábbinál több támogatás érkezett az Alapjogokért Központ anyacégéhez, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez. 2025-ben 5,8 milliárdot kaptak, áttételesen a kormánytól. Ennek csaknem fele fizetésekre ment.
Természetesen az MCC is kapott titokban 5 milliárd forintot 2023-ban, a szakmai feladatainak és infrastruktúra fejlesztési programjának végrehajtásához.
A kormány azt ígéri, hogy az egyetemek visszakapják a korábban elvont döntési hatásköreiket.
Megszűnik több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amibe a Fidesz nagyon sokat tett. Nem csak anyagi értelemben – de persze úgy is. A lépéssel kastélyok, drága ingatlanok és több száz milliárd forintnyi részvénycsomag is visszakerül az államhoz. Néhánynak van esélye a túlélésre, szerényebb keretek között.
Plakátokra, kommunikációra szerződött a Rogán-minisztérium a bejáratott cégcsoporttal, két alapítvány volt még kedvezményezett.
Még ez az 5,8 milliárd is kevés volt tavaly, hiszen veszteséggel zárták az évet.