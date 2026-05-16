Búcsúajándék Rogántól: 50 milliárdos szerződés Balásyval, 30 milliárd baráti alapítványoknak

Összesen nyolc szerződést kötött december és március között a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda Balásy Gyula propagandáért és kormányzati kommunikációért felelős cégtriójával, így a New Land-Lounge Design-Lounge Event trió közel 50 milliárd forint lehívására szerzett jogosultságot a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal korábban kötött vállalkozási keretszerződés alapján – írta meg a Kontroll.

Az viszont a minisztériumi összesítésből nem derült ki, hogy ebből Rogán minisztériuma mennyit fizetett ki. Egy decemberit leszámítva a szerződések mindegyike 2026-ban indult, és egész évre szólnak, a teljesítés záró időpontja idén december 31.

A lap szerint a megbízások többsége az Orbán-kormányok alatt elterjedt propagandaplakátokra, reklámszpotos kommunikációs feladatok ellátására vonatkozik, a maradék pedig rendezvényszervezésre, kommunikációs ügynökségi munkára, illetve stratégiai kommunikációra.

Balásy a Fidesz választási vereségét követően ment el a Kontroll stúdiójába, ahol személyesen ajánlotta fel a magyar államnak a kommunikációs cégeit. „Tudom, hogy mindenki a kék plakátokkal és ezekkel a kampányokkal jön, de ez a tevékenységünknek egy nagyon kicsi része” – mondta akkor.

Pénzt kapott még a Fidesz kampányába és kultúrharcában fontos szerepet játszó szervezeteket támogató Batthyány Lajos Alapítvány közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva). Tavaly 20,4 milliárd forintot osztottak szét, idén viszont az első negyedév végéig már 22,4 milliárdot kaptak erre a feladatra.

További 6,7 milliárd forint érkezett Rogán minisztériumától a Kommentár Alapítványhoz, aminek elnöke Simon Ildikó Beatrix, a nemzeti konzultációs államtitkárság egykori vezetője, és ami a NER-es Tranzit fesztivál szervezője, továbbá a propaganda folyóirat Kommentár kiadója. Ebbe a lapba szokott írni a NER ideológusaként is emlegetett Békés Márton, aki szintén tagja az alapítvány kuratóriumának.