A holland és az ecuadori szövetségi kapitánynak is az állásába került a vb-kiesés

„Visszatekintve a pályafutásomra különösen büszke lehetek. Olyan emlékeket szereztem, amelyek egy életen át velem maradnak” – írta az Instagram-oldalán Ronald Koeman, miután kiderült, hogy távozik a holland futballválogatott éléről. A szövetségi kapitány szerint arra készültek, hogy történelmet írnak az amerikai–kanadai–mexikói futball-világbajnokságon, ez azonban a legkevésbé sem sikerült.

A háromszoros vb-ezüstérmes Hollandia már a legjobb harminckettő között búcsúzott, miután tizenegyesekkel kikapott Marokkótól.

Ronald Koeman Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Koeman, aki játékosként nagy szerepet játszott abban, hogy a válogatott 1988-ban megnyerte az Európa-bajnokságot, két ciklusban is irányíthatta az együttest szövetségi kapitányként. Előbb 2018 februárja és 2020 augusztusa között, majd 2023 januárjától mostanáig volt pozícióban, ám kiemelkedő eredményeket egyik időszakában sem ért el.

Sebastian Beccacecének is az állásába került a tizenhatoddöntős kiesés. Ecuador a németek bravúros legyőzésével jutott tovább a csoportjából, ám Mexikóval szemben nem sok esélye volt, sima 2-0 lett a vége.

Az argentin szakember azt mondta, szívesen folytatta volna a munkát, de elismerte, hogy nem tudta betartani az ígéreteit. Beccacece 2024 óta irányította az ecuadori válogatottat, amely szervezett játékkal tartósan jó teljesítményt nyújtva jutott ki a világbajnokságra, majd a csoportban is helytállt, ám a társházigazda egyértelműen jobbnak bizonyult nála.