Már nem Navracsics Tibor a veszprémi KDNP elnöke

POLITIKA

Navracsics Tibor lemondott a KDNP Veszprém megyei elnöki tisztéről – írja a 24.hu. Navracsics a választás előtt beszélt arról, hogyha kikap egyéniben, akkor visszavonul a politikától. A választást végül csaknem 15 százalékkal vesztette el tiszás riválisához, Balatincz Péterhez képest.

Navracsics a lapnak azt mondta, a cikkírást nem hagyja abba, de a választott politikai tisztségeit valóban feladja, ennek része ez a lépés is. A KDNP választmánya két hete tartott tisztújítást, az új elnök Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke lett.

Navracsics a januári Fidesz kongresszuson
Fotó: Németh Dániel/444

A visszavonulás azért nem teljes, a Fidesz ugyanis a megújulás jegyében újraalapította a párt önkormányzati kabinetét, és annak Navracsics Tibor került az élére.

Navracsics egyébként a Fidesz júniusi kongresszusa után arról posztolt, az nem az áttörés kongresszusa volt, előtte arról írt, hogy elvesztették a középosztályt. Legutóbb pedig az évszázad legjobb nyílt levelében kérlelte a fideszes milliárdosokat Ferencz Orsolyával együtt, hogy adjanak pénzt a fideszes sajtóra.

POLITIKA kdnp veszprém navracsics tibor
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