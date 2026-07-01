Már nem Navracsics Tibor a veszprémi KDNP elnöke

Navracsics Tibor lemondott a KDNP Veszprém megyei elnöki tisztéről – írja a 24.hu. Navracsics a választás előtt beszélt arról, hogyha kikap egyéniben, akkor visszavonul a politikától. A választást végül csaknem 15 százalékkal vesztette el tiszás riválisához, Balatincz Péterhez képest.

Navracsics a lapnak azt mondta, a cikkírást nem hagyja abba, de a választott politikai tisztségeit valóban feladja, ennek része ez a lépés is. A KDNP választmánya két hete tartott tisztújítást, az új elnök Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke lett.

Navracsics a januári Fidesz kongresszuson Fotó: Németh Dániel/444

A visszavonulás azért nem teljes, a Fidesz ugyanis a megújulás jegyében újraalapította a párt önkormányzati kabinetét, és annak Navracsics Tibor került az élére.

Navracsics egyébként a Fidesz júniusi kongresszusa után arról posztolt, az nem az áttörés kongresszusa volt, előtte arról írt, hogy elvesztették a középosztályt. Legutóbb pedig az évszázad legjobb nyílt levelében kérlelte a fideszes milliárdosokat Ferencz Orsolyával együtt, hogy adjanak pénzt a fideszes sajtóra.