MÁV-rekordok: 452 perc késéssel futott be Mezőtúrra egy személyvonat tavaly

Tavaly minden ötvenedik vonat késett 20 percnél többet a Vonat-keses.hu adatai szerint – írja a Telex. A járatok 81,7 százaléka a „szokásos értelemben pontosan” – vagyis kevesebb, mint 5 perc késéssel – futott be. A vonatok 11,3 százaléka 6–10 percet, 3,6 százaléka 11–15 percet, 1,5 százaléka 16–20 percet késett.

Az európai rangsorban ezzel jelentősen le van maradva a magyar vasút, ott ugyanis 87-90 százalékban pontosak a szerelvények.

A késéseket rögzítő oldalt Ferenci Tamás biostatisztikus hozta létre egy éve, az adatokat naponta egyszer, csúcsidőn kívül tölti le a MÁV nyilvános adatbázisából.

A rekorder tavaly a Mezőhegyesről Mezőtúrra tartó személyvonat lett, amely 452 perc, vagyis több, mint 7 óra késéssel futott be július 7-én.

A vonat eleve másfél óra késéssel indult el Mezőhegyesről, aztán Kiscsákó előtt történt valami, mert oda már több mint 4 óra késéssel futott be. A kiírt 17.56 helyett másnap hajnali fél 2 előtt pár perccel értek be Mezőtúrra. Normál ütemben a vonat két és fél órán belül ott van.

Július 7-e amúgy is rossz napja volt a MÁV-nak, akkor a vonatok 40,8 százaléka késett 5 percnél többet. A legrosszabb nap tavaly a január 8-a volt, amikor a vonatok 45,4 százaléka késett.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Az IC-k több mint harmada késik, míg a személyvonatoknál 15,9 százalék az arány. Állomást nézve Nagykanizsán a legrosszabb a helyzet, az ott megálló vonatok 67,1 százaléka késik.