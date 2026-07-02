Az antik bútorok után a képeket is visszavitette Nagy Ervin a kulturális minisztériumból a múzeumba

„A Szépművészeti Múzeum képeit a mai napon elszállították. Visszakerül a múzeumba, ami oda való!” – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Ervin kulturális államtitkár. A munkálatokról egy képet is készített, íme:

Nagy a kisöprést az antik bútorokkal kezdte: június elején először ezeket szolgáltatta vissza az Iparművészeti Múzeumnak, hogy azok „a köz javát szolgálják inkább”. Az erről készült videó itt látható.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június elején arról írt, minden múzeumtól bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben vannak jelenleg elhelyezve. A Szépművészetitől kapott leltár alapján tőlük összesen 1293 alkotást van kintlévőségben: 518 az Országgyűlés Hivatalánál, 289 a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál (ezek a festmények kerültek a minisztériumokba), a Miniszterelnökség alá tartozó Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. pedig 109 festményt kapott. 66 kép volt az Alkotmánybíróságon, 46 a Sándor-palotában és 27 a Kúriában.