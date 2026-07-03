Európai parlamenti képviselők etikai vizsgálatot követelnek Gianni Infantino FIFA-elnökkel szemben a Trump-kitüntetés miatt

13 ország 50 európai parlamenti képviselője felszólította a FIFA etikai bizottságát, hogy indítson vizsgálatot Gianni Infantino elnökkel szemben, aki tavaly „feltalálta” a FIFA-békedíjat, hogy nyomban odaítélhesse azt Donald Trump amerikai elnöknek.

A Guardianon megjelent hír szerint a képviselők aláírtak egy levelet, amelyben kifejezték támogatásukat a brit székhelyű Fairsquare emberi jogi csoport decemberi panaszával kapcsolatban. Amely után azóta vélhetően nem történt semmi, nyilvánosan legalábbis semmilyen fejleményről nem esett szó eddig az ügyben.

A FairSquare által csütörtökön közzétett június 29-ei levél szerint a FIFA etikai kódexe előírja az elnök számára, hogy politikailag semleges legyen.

Donald Trump és Gianni Infantino 2025. december 5-én, a sorsolásos gálán, az elnöki nyakban már ott fityeg a békedíj Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

A FIFA etikai bizottságának a szervezet és az azt támogató európai parlamenti képviselők szerint igenis ki kell vizsgálnia, hogy a békedíj bevezetéséről, illetve odaítéléséről szóló döntéseket a FIFA tanácsa, vezetősége, vagy egy személyben Infantino hozta-e meg.

Az aláírók úgy látják, kezdeményezésük lehetőséget ad a FIFA-nak, hogy bizonyítsa elkötelezettségét a politikai semlegesség, az átláthatóság és az elszámoltathatóság iránt.

Infantino múlt év decemberében, az amerikai–kanadai–mexikói futball-világbajnokság csoportkörének sorsolásakor tüntette ki Trumpot a FIFA-békedíjjal, amiről addig még csak nem is hallott senki. Mindez röviddel azután történt, hogy kiderült: az amerikai elnök hiába ácsingózott a Nobel-békedíjra, azt a venezuelai ellenzéki politikus, María Corina Machado kapta meg.