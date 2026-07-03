Julian Nagelsmann beletörődött, hogy mennie kell, de ennél izgalmasabb, hogy Jürgen Klopp lehet az utóda

Azonnali hatállyal megszüntetik Julian Nagelsmann szövetségi kapitányi szerződését – olvasható a német futballszövetség, a DFB honlapján közzétett hírben. Ezzel megerősítették a német lapok, majd a komplett világsajtó értesülését, mely szerint a kapitány és a szövetség csütörtöki tárgyalásán megszületett a megállapodás.

Nagelsmann a Paraguay elleni tizenhatoddöntős kudarc után még azt mondta, tisztában van a felelősségével, de maradni szeretne. Németország azóta, hogy 2014-ben fantasztikus focival világbajnok lett – többek között 7-1-re intézve el a házigazda Brazíliát az elődöntőben –, nem nyert kieséses meccset a soron következő tornákon. 2018-ban és 2022-ben nehezen is tehette volna, minthogy tovább sem ment a csoportkörből.

A még mindig csak 38 éves Nagelsmann a Hoffenheim, a Leipzig és a Bayern München kispadján is ült – mindenütt sikert sikerre halmozva –, majd a német szupercsapat éléről érkezett a válogatotthoz 2023-ban, amely erőn felüli teljesítményt nyújtva lett az Európa-bajnoki ezüstérmes egy évvel később.

Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp Fotó: DANIEL KARMANN, KERSTIN JOENSSON/AFP

A friss fejlemény legizgalmasabb eleme mindazonáltal az, hogy a DFB-honlapon megjelent cikkben is megerősítik: tárgyalnak Jürgen Klopp-pal arról, hogy vegye át a nemzeti csapat irányítását. Azt írják, a szakember jelezte, hogy kész vállalni a feladatot.

Az 59 éves Klopp a Mainznak hét, a Dortmundnak hét, a Liverpoolnak kilenc éven át volt vezetőedzője az elmúlt két és fél évtizedben. Hazájában eddig háromszor választották az év edzőjének, a Dortmunddal két, a Liverpoolal egy bajnoki címet szerzett, utóbbival 2019-ben a Bajnokok Ligájában is győztesek lettek. Innen 2024 nyarán távozott, azóta nem vállalt vezetőedzői feladatot.