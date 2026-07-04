Török Gábor adott egy tippet a Fidesznek, amivel „gyorsan véget vethetne Magyar Péter látványos parlamenti szerepléseinek”

A politológus arról elmélkedik, mi lehet a Fidesz válasza a Magyar Péter által szombaton benyújtott alaptörvény-módosításra, ami többek között azonnali hatállyal eltávolítaná az államfői székből Sulyok Tamást, de lényegében eltüntetné az útból Polt Péter AB-elnököt is. Az alaptörvény-módosító törvényjavaslatra Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető a jogállam végét emlegetve reagált, Török szerint azonban „a Fidesz hitelessége az alkotmányos demokrácia, a fékek és egyensúlyok rendszerének védelmében a szavazók többsége számára erősen kétséges”. Még akkor is, teszi hozzá, ha egyébként Tisza-kormány és a mögötte álló parlamenti kétharmad „ezzel az alkotmánymódosítással határátlépésre készül és az 1990 utáni politikai rendszerben nem látott precedenst teremt”.

Fotó: Németh Dániel/444

A szavai szerint erre egy hasonlóan eddig nem látott megoldással reagálhatna a Fidesz. „A legérdekesebb eszköz a parlamenti képviselet korlátozása vagy teljes felfüggesztése lehet”, és bár ilyesmit csináltak, amikor 2006 után a képviselőik kivonultak Gyurcsány felszólalásai alatt, ezt lehetne akár fokozni is: szerinte az ellenzékbe került párt „a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában”. Bár elismeri, hogy ez nyilván rengeteg hátránnyal jár, szerinte lehetne egy kétségbevonhatatlan előnye.

„Ha nincsenek statiszták, a parlamenti színház sem annyira érdekes… Ha nincs bokszzsáknak használható ellenfél, a boksznak sincs értelme” – írja a politológus, mondván: ha a Fidesz a mostani pillanatot kihasználva korlátozná vagy felfüggesztené a parlamenti munkát, azzal elég gyorsan véget vethetne Magyar Péter látványos parlamenti szerepléseinek, „vagy legalább azok magas tematizációs és performatív erejének”. Bár ezzel a Fidesz elveszítené az esélyt, hogy parlamenti vitákat nyerjen, szerinte egyrészt „mostanában amúgy sem igazán opció számukra”, másrészt sem ők 2010 előtt, sem Magyar Péter 2026 előtt nem a parlamentben építették fel magukat.