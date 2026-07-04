Gulyás Gergely az alaptörvény-módosításról: Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége

„A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon” – írja posztjában Gulyás Gergely a Magyar Péter által ismertetett tizenhetedik alaptörvény-módosításról, amivel többek között megszűnne Sulyok Tamás államfői megbízatása; a képviselőket nem lehetne három ciklusnál hosszabb időre megválasztani; szűkülne a sarkalatos törvények köre és az Alkotmánybíróság tagjait sem lehetne újraválasztani.

Fotó: Németh Dániel/444

„Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon” – írja a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve, hogy

„Mindez nem egyszerű határátlépés. Ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.”

Gulyás szerint ugyan a rendszerváltoztatás óta hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak, „eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.”

„Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége” – zárja posztját a frakcióvezető, aki ígéri, a Fidesz-frakció „hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről”.