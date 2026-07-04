Válaszolt Pikó Bodacz elnézést kérő szavaira: Ez nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket

„13 év nagy idő. Emiatt el kell fogadom, hogy törlődött az emlékei közül az a nemzeti ünnepen főműsoridőben leadott riportja, ami a gyerekemnek, az azóta az életének véget vető Rózsa Milánnak és a társaiknak az Orbán-kormány traumatizáló bántalmazásának a kezdetét jelentette. A posztom valójában kikényszerítette emlékezést Önben és az elnézéskérését – de csak 13 év után” – írta posztjában Pikó András, miután a leendő közmédia-vezetőként emlegetett Bodacz Balázs elnézést kért.

Az egész azzal kezdődött, hogy a 24.hu megírta: az ATV-től távozó Bodacz lehet a közmédia egyik új vezetője. Ezután Pikó tiltakozó posztot írt, amiben felidézte, hogy 2013-ban Bodacz a HírTV Célpont című anyagában járatta le Pikó akkor 17 éves lányát, aki a Hallgatói Hálózat tagjaként vett részt a Fidesz székházának elfoglalásában. „Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája” – emlékezett vissza Pikó, hozzátéve, hogy az anyag azóta elérhetetlenné vált.

Fotó: Németh Dániel/444

Erre válaszul Bodacz kommentben elnézést kért, és megköszönte, hogy a nyolcadik kerületi polgármester felidézte az esetet. „Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből, ami a nevemmel, arcommal kiment a csövön. Vállalom a Magyar Nemzetnél töltött éveket is, a Célpontot is, ahogyan a G-nap utáni HírTV-s vagy az ATV-s négy évemet is” – írta Bodacz, aki szerint több mint egy évtizede eltávolodott attól a stílustól, amit a Célpontban képviselt. A műsorvezető azt írta, nagyobb és rosszabb pillanatait is vállalja, ahogy a pozitív és negatív ítéleteket is szakmai munkájával és személyével szemben.

Pikó most ezt reagálta: „Az Ön által nekem leírt történet és az én történetem között nincs kapcsolódás. Túl nagy az űr, amit 13 év jelent. Ön a jelenből beszél a saját útjáról, amit nem vonok kétségbe, amit elfogadok, de ami nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket, mert nem történt a mai napig velünk semmi olyan, semmilyen gesztus, bocsánatkérés, ami szükséges lett volna.” A polgármester azt írta, így nem tud mást tenni, mint tudomásul venni az elnézéskérést.

Végül lányának, Pikó Fruzsinának az üzenetet is idézte: „Az akkori diáktársaim nevében is köszönöm a bocsánatkérését. Bárcsak Rózsa Milán is részesülhetett volna benne, hiszen ő az, akinek igazán járt volna és akinek a legnagyobb szüksége lett volna rá! Reménykedem, hogy az Ön lépése más kollégáira is hatással lehet és így a többi diák, aki az Önök munkássága által zaklatás áldozataivá váltak is megnyugvást, elégtételt és bocsánatkérést kaphatnának. Pikó Fruzsina”