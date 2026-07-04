Válaszolt Pikó Bodacz elnézést kérő szavaira: Ez nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket

belföld

„13 év nagy idő. Emiatt el kell fogadom, hogy törlődött az emlékei közül az a nemzeti ünnepen főműsoridőben leadott riportja, ami a gyerekemnek, az azóta az életének véget vető Rózsa Milánnak és a társaiknak az Orbán-kormány traumatizáló bántalmazásának a kezdetét jelentette. A posztom valójában kikényszerítette emlékezést Önben és az elnézéskérését – de csak 13 év után” – írta posztjában Pikó András, miután a leendő közmédia-vezetőként emlegetett Bodacz Balázs elnézést kért.

Az egész azzal kezdődött, hogy a 24.hu megírta: az ATV-től távozó Bodacz lehet a közmédia egyik új vezetője. Ezután Pikó tiltakozó posztot írt, amiben felidézte, hogy 2013-ban Bodacz a HírTV Célpont című anyagában járatta le Pikó akkor 17 éves lányát, aki a Hallgatói Hálózat tagjaként vett részt a Fidesz székházának elfoglalásában. „Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája” – emlékezett vissza Pikó, hozzátéve, hogy az anyag azóta elérhetetlenné vált.

Fotó: Németh Dániel/444

Erre válaszul Bodacz kommentben elnézést kért, és megköszönte, hogy a nyolcadik kerületi polgármester felidézte az esetet. „Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből, ami a nevemmel, arcommal kiment a csövön. Vállalom a Magyar Nemzetnél töltött éveket is, a Célpontot is, ahogyan a G-nap utáni HírTV-s vagy az ATV-s négy évemet is” – írta Bodacz, aki szerint több mint egy évtizede eltávolodott attól a stílustól, amit a Célpontban képviselt. A műsorvezető azt írta, nagyobb és rosszabb pillanatait is vállalja, ahogy a pozitív és negatív ítéleteket is szakmai munkájával és személyével szemben.

Forrás: ATV/YouTube

Pikó most ezt reagálta: „Az Ön által nekem leírt történet és az én történetem között nincs kapcsolódás. Túl nagy az űr, amit 13 év jelent. Ön a jelenből beszél a saját útjáról, amit nem vonok kétségbe, amit elfogadok, de ami nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket, mert nem történt a mai napig velünk semmi olyan, semmilyen gesztus, bocsánatkérés, ami szükséges lett volna.” A polgármester azt írta, így nem tud mást tenni, mint tudomásul venni az elnézéskérést.

Végül lányának, Pikó Fruzsinának az üzenetet is idézte: „Az akkori diáktársaim nevében is köszönöm a bocsánatkérését. Bárcsak Rózsa Milán is részesülhetett volna benne, hiszen ő az, akinek igazán járt volna és akinek a legnagyobb szüksége lett volna rá! Reménykedem, hogy az Ön lépése más kollégáira is hatással lehet és így a többi diák, aki az Önök munkássága által zaklatás áldozataivá váltak is megnyugvást, elégtételt és bocsánatkérést kaphatnának. Pikó Fruzsina”

belföld hallgatói hálózat Pikó András 24.hu fidesz Bodacz Balázs hírtv rózsa milán célpont
Kapcsolódó cikkek

Pikó András apaként és volt tévésként tiltakozik az ellen, hogy Bodacz Balázs lehet a közmédia egyik vezetője

Pikó azt írta, HírTv-sként Bodacz volt az első, aki az akkor 17 éves lánya és több tiltakozó diák hátára „célkeresztet” rakott.

Windisch Judit
POLITIKA

„Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből” – megszólalt a Pikó András kiskorú lányát lejárató, leendő közmédia-vezetőként emlegetett Bodacz Balázs

Szerinte egyébként sem alkalmas „arra a fajta újságírásra, aminek az indulatok gerjesztése a célja”. A fideszes propagandista, Lentulai Krisztián közben gratulált Bodacznak.

Bódog Bálint
belföld

24.hu: Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezérkara

A hivatalos bejelentés néhány nap múlva várható.

Diószegi-Horváth Nóra
Média