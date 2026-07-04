Yamal vagy Ronaldo nem jut negyeddöntőbe – kezdődnek a nyolcaddöntők, portugál-spanyol meccs is lesz

Ma este két mérkőzéssel megkezdődnek a nyolcaddöntők a világbajnokságon. Este héttől az egyik társrendező, Kanada a hollandokat tizenegyesekkel kiejtő, négy éve elődöntős Marokkóval, majd tizenegytől a négy éve ezüstérmes Franciaország a németek ellen nagyot küzdő, és szintén büntetőkkel továbbjutott Paraguayjal játszik.

A legizgalmasabb nyolcaddöntő minden bizonnyal a Portugália-Spanyolország lesz, ezt magyar idő szerint hétfő este 9 órától játsszák. A négy évvel ezelőtti vb-n mindkét csapatot a marokkóiak verték ki, a spanyolokat a nyolcad-, majd a portugálokat a negyeddöntőben.

Ha hétfő este a portugál válogatott jutna tovább, akkor Spanyolország a 2010-es világbajnoki győzelem után sorozatban negyedszer a legjobb nyolc közé sem kerülne be (2014-ben a csoportkörből sem mentek tovább, 2018-ban az oroszok, 2022-ben a marokkóiak ejtették őket a tizenhat között, mindkétszer tizenegyesekkel). A portugálok négy éve a negyeddöntőben estek ki, de a 2006-os negyedik helyük óta így is az volt a legjobb eredményük.

A további két társrendező közül a mexikóiak az angolokkal játszanak a nyolc közé jutásért, az Egyesült Államok ellenfele Belgium lesz. A további párosítás: Brazília-Norvégia, Argentína-Egyiptom, Svájc-Kolumbia.